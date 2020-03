Cinco series clásicas para maratonear de principio a fin

Gilmore Girls, el especial: disponible para ver junto al resto de la serie en Netflix Crédito: Netflix

"La semana que viene o el próximo feriado, seguro". "Cuando me tome vacaciones". "Cuando termine la serie que estoy viendo ahora". Las excusas las conocemos bien. En esta era de estrenos diarios de ficciones resulta muy difícil revisar clásicos ya vistos, o aquellos imperdibles que por alguna razón se nos pasaron de largo. Por eso se postergan hasta un momento más apropiado que nunca llega. Momento que ahora sí llegó: con la cuarentena vino la oportunidad de ver de principio a fin esas series que quedaron en la bandeja de asuntos pendientes.

Los Soprano

Toda lista de recomendaciones que involucre series ya terminadas debe comenzar con esta ficción, creada por David Chase, que inauguró allá por 1999 la era dorada de las series y cambió la industria televisiva global. La historia del jefe de una familia de mafiosos de Nueva Jersey con ataques de pánico (James Gandolifini) que va a terapia para superarlos parecía en principio una premisa simpática, hasta graciosa, como demostraría la película Analízame con Billy Crystal y Robert De Niro que se estrenó en los cines apenas unos meses después del lanzamiento de la ficción de HBO. Sin embargo, como Chase y su grupo de guionistas -entre los que estaba Matt Weiner, creador de Mad Men -, demostraron rápidamente que Tony Soprano no era un personaje cómico sino un antihéroe trágico que modelaría a los protagonistas masculinos de las series de ahí en adelante. Con una colección de personajes fascinantes, irritantes, violentos y peligrosos, Los Soprano abrió el camino para lo que vino después y sus bases fueron tan robustas que aun hoy a más de una década de su desconcertante capítulo final ningún otro programa logró superarlo. Seis temporadas. Disponible en HBO Go.

Parks and Recreation

¿Qué puede tener de divertido una dependencia municipal que se encarga de cuidar y mantener los parques de una pequeña ciudad de Indiana? En principio, poco y nada. Sin embargo en manos de Mike Schur y Greg Daniels, los guionistas que consiguieron darle nueva y más larga vida a la fábrica de papel en el centro del relato de The Office , la burocracia nunca fue tan graciosa. Siendo una comedia de personajes, hay que decir que Parks & Recreation cuenta con una ventaja inigualable: tiene como protagonista a Amy Poehler , veterana de Saturday Night Live y una de las comediantes más brillantes de las últimas décadas. Nadie como ella podría haber interpretado con la justa medida de ingenuidad, inteligencia, empatía y excentricidad a la adorable Leslie Knope. Claro que la serie está repleta de personajes memorables como el libertario Ron Swanson (Nick Offerman), el emprendedor Tom Haverford ( Aziz Ansari ) y Andy Dwyer, el tierno imbécil que interpretó Chris Pratt. Siete temporadas. Disponible en Amazon Prime Video

El elenco original de That 70s Show

Para muchos, la sitcom es un formato en decadencia. Para otros, la estructura de la clásica comedia televisiva norteamericana es una fuente inagotable de distracción y risas. Una combinación que la transforma en el ciclo ideal para estos tiempos de cuarentena, ansiedad y angustia. En algunos casos, las propuestas no resistieron bien el paso del tiempo y los cambios sociales, pero esta serie está por fuera de esas preocupaciones. Es que justamente su concepto es jugar con las enormes diferencias entre las experiencias cotidianas de un grupo de adolescentes en la década del 70 y los jóvenes de hoy. Así, esta sitcom de 200 episodios que no duran más de 22 minutos puede ser el mejor antídoto para el aburrimiento y el agobio de unos cuantos. La gran ventaja de las sitcom con respecto a otras series de formato más "moderno" es que sus capítulos pueden ser disfrutados sin necesidad de haber visto otros ni existe la obligación de seguirlos en orden para entender lo que sucede. Se trata de una experiencia que no requiere de sus espectadores más que la posesión de sentido del humor. Ocho temporadas. Disponibles en Netflix.

The Wire Fuente: Archivo

Tenía que ocurrir una pandemia para que los espectadores finalmente escucharan las alabanzas de los críticos y se pusieran a ver esta serie creada por David Simon ( The Deuce ), sobre el circuito del tráfico de drogas en las calles de la peligrosa Baltimore. Esa que según informó Variety hoy, desde que se decretó el aislamiento social en muchas ciudades norteamericanas, la serie de HBO duplicó la cantidad de espectadores -en los Estados Unidos-- que tenía en su plataforma de streaming. La ficción inspirada en hechos reales de la ciudad en la que Simon trabajó como periodista cubriendo policiales, entrecruza todos los eslabones de la cadena del crimen: la justicia, la policía, la política y los traficantes, siempre en estado de alerta y posible guerra entre todos. Consagrado como uno de los indiscutidos autores de la ficción televisiva ( actualmente tiene en pantalla The Plot Against America ), Simon trazó un mapa violento, atrapante y profundo sobre la crisis económica, social y racial en una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. En su momento, aunque un éxito para la crítica, The Wire no logró el interés del público masivo y nunca pudo librarse del todo de la sombra de Los Soprano aunque, a su modo, sea tan brillante como su antecesora. Cinco temporadas. Disponible en HBO Go

Gilmore Girls Crédito: Saeed Adyani/Netflix

Si hay un lugar ideal para viajar a través de la ficción en estos días atribulados es Stars Hollow , el encantador pueblo en el que viven Lorelai Gilmore y su hija Rory. Un refugio contra el ruido, el stress y la realidad repleto de vecinos excéntricos, casas salidas de libros de cuentos y un café/hamburguesería con un dueño tan malhumorado como buena persona. La comedia dramática creada por Amy Sherman Palladino ( The Marvelous Mrs. Maisel ), hizo de la dinámica entre una madre inmadura y su hija adolescente con modos adultos, un relato entretenido y emotivo, que aun en los momentos más dramáticos no renunciaba a su humor. Ni a esos parlamentos dichos a la velocidad de la luz y repletos de referencias a la cultura popular que ahora casi todas las ficciones imitan. Nadie mejor que Lauren Graham para encarnar a la vivaz Lorelai especialmente en esas escenas que la protagonista compartía con su madre Emily (Kelly Bishop), uno de los personajes con mejor arco dramático de la ficción televisiva. Siete temporadas y una miniserie especial de 4 episodios. Disponible en Netflix.

Bonus Track

Avance de la primera temporada de Fargo 01:00

Video

Fargo. La consigna era recomendar series ya terminadas para poder verlas de principio a fin. Sin embargo, el caso de Fargo es lo suficientemente especial como para sumarlo a esta lista. Para empezar, la serie inspirada en la película de los hermanos Coen es una antología, es decir: con cada temporada comienza una nueva historia que comparte con la anterior ese pueblo tupidamente nevado de Dakota del Norte y unos protagonistas siempre diferentes pero con la misma fluida relación con el crimen. El estreno de la cuarta temporada del programa protagonizada por Chris Rock estaba anunciado para abril y aunque esa fecha ahora fue lamentablemente postergada, parece un buen momento para repasar las tres primeras y comprobar que cada una tiene su forma de ser única y original y al mismo tiempo conectarse con el espíritu del relato del showrunner y novelista Noah Hawley. Tres temporadas. Disponibles en DirecTV Go y Netflix