Series: por qué ver Truth Seekers, Baby God y Pardon my Icelandic

Truth Seekers

Natalia Trzenko 11 de diciembre de 2020

Truth Seekers. Para los fanáticos de la comedia y el terror la presencia de Simon Pegg y Nick Frost como creadores de esta serie de ocho episodios es una garantía. Para los que no están del todo familiarizados con el dúo de actores y guionistas que protagonizaron películas como Muertos de risa, Arma fatal y Paul, entre otras comedias que despliegan su amor por la ciencia ficción y el horror, Truth Seekers es una buena forma de conocerlos. En este caso, Frost interpreta a Gus, un solitario técnico que instala servicio de cable e Internet y en sus ratos libres se ocupa de investigar los fenómenos paranormales que lo fascinan. Excéntrico y algo torpe, Gus vive con su padre -interpretado por el siempre fantástico Malcolm McDowell-, y prefiere trabajar solo, pero su jefe (Pegg) decide que es ahora de que tenga un compañero y aprendiz. Y así entra en escena el simpático Elton John (Samson Kayo). Afable aunque algo elusivo al hablar de sí mismo, su historia o su nombre, el joven parece ser el ingrediente que le faltaba a Gus para por fin encontrar esos fantasmas que tanto lo desvelan. Con unos buenos sustos y bastante humor, esta serie hace de la curiosidad y peculiaridad de sus personajes el vehículo perfecto para revelar su ternura. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

Baby God

Baby God

Es posible que en manos de otro equipo u otro director, este documental hubiese dado lugar a una serie repleta de testimonios escalofriantes y opiniones de expertos empeñados en explicar lo inexplicable: los motivos por los que el doctor Quincy Fortier, especialista en fertilidad, se pasó décadas engañando a sus pacientes y realizando inseminaciones con su propio esperma. Realizado por la directora Hanna Olson que durante años trabajó como productora de una serie documental sobre genealogía, el film cuenta una historia durísima sin golpes bajos ni respuestas fáciles. Tampoco utiliza subrayados para exponer el modo en que el médico afincado en Las Vegas se salió con la suya durante tanto tiempo. Cuando presenta a los colegas de la clínica en la que se practicaban los exámenes y procedimientos, la directora deja que hablen y se muestren como son, dos hombres de su tiempo para los que, como Fortier, sus pacientes no tenían derecho a la verdad o a la privacidad. El engaño, para ellos, era parte de la ayuda "desinteresada" que le daba el médico a las mujeres que lo consultaban. A medida que el relato avanza, y que los hijos engendrados en esas prácticas ilegales descubren su origen, esos falsos postulados y endebles justificaciones se diluyen frente a las atrocidades que el doctor Fortier cometía en nombre de la ciencia y su propios delirios de grandeza. Disponible en HBO Go.

Ari Eldjárn. Pardon my Icelandic

Ari Eldjárn, la comedia según un islandés

Hace tiempo ya que los espectadores de series se acostumbraron a los crímenes cometidos en paisajes remotos y nevados que presenta el llamado Skandinoir. Allí también, algunos percibieron características propias de la región, usos y costumbres de los países de Europa del norte que antes del éxito de las series no eran demasiado conocidas más allá de la zona. Claro que entre todos esos datos culturales, el humor no ocupó un lugar demasiado destacado. Hasta ahora. Netflix acaba de estrenar este especial en el que el comediante Ari Eldjárn no solo explica los modos de su país, Islandia, sino que aprovecha el reciente interés del público global en la región para aclarar similitudes y diferencias entre los países que la integran. Desde el complejo de inferioridad de los islandeses en relación con Dinamarca, de las particularidades de los idiomas y sus pronunciaciones imposibles o las erróneas interpretaciones que se hacen debido a su reciente fama. "Acá se filmó una parte de Game of Thrones y cuando la gente sabe que sos de Islandia te dice: 'ah sí, el invierno está llegando'. Pero, oh no, acá el invierno nunca se fue". Disponible en Netflix.

