Tu cara me suena: rostros conocidos que están de regreso en la televisión

La segunda temporada de la comedia creada por Chuck Lorre tenía la difícil tarea de encontrar una actriz que pudiera compartir sus escenas con el Norman de Alan Arkin. Esa misión encomendada a la intérprete seleccionada implicaba hacer creíble el romance entre el viudo y la nueva mujer en su vida, además de lograr estar a la altura de la presencia escénica del actor. Dos objetivos que Jane Seymour cumple con creces. La actriz, que muchos recordarán como la intrépida doctora Quinn en la serie del mismo nombre, se hizo famosa en 1973 cuando interpretó a Solitaire en Vivir y dejar morir, la película de James Bond en la que Roger Moore debutó como el agente 007. De chica Bond a habitual de series y miniseries tanto en su Gran Bretaña natal como en los Estados Unidos, Seymour construyó una carrera interpretando a mujeres sofisticadas y fuertes. Una imagen de la que ella misma se burló en alguna ocasión como cuando se puso en la piel de la seductora madre de la novia en la película Los rompebodas.

2 temporadas. Disponible en Netflix.

Hubo un tiempo en que no había estrella más grande en el universo de las series que Don Johnson. Cuando el actor era Sonny Crockett, el detective de la policía de Miami de los sacos blancos y el cocodrilo como mascota de la fundacional División Miami creada por Michael Mann, las diferencias entre los interpretes televisivos y los de la pantalla grande se borraban. En los treinta años que pasaron desde el final de esa serie hasta hoy, la fama de Johnson declinó, aunque nunca dejara de trabajar, al mismo ritmo que la calidad de los proyectos en los que estuvo involucrado. Sin embargo, como resulta evidente en su participación en la notable Watchmen, su talento y carisma siguen intactos. Johnson interpreta al jefe de policía de Tulsa, un hombre con más secretos que ideales, figura fundamental de la trama aun cuando aparezca en apenas un puñado de escenas de la nueva serie de HBO. Un relato que, entre muchas otras cosas, nos ayudó a recordar lo buen actor que era y sigue siendo Don Johnson.

1 temporada Disponible en HBO/HBOGo.

Andrew Scott en Modern Love

"Andrew y yo estábamos intentando resolver cuál era la característica suya que volvía locas a las mujeres. Y llegamos a la conclusión de que el personaje estaba haciendo una cosa en particular: escuchar". Así explicó Phoebe Waller-Bridge la locura que desató el actor Andrew Scott cuando interpretó a The Priest -o hot Priest, para los fanáticos-, en la segunda temporada de Fleabag. Claro que Waller-Bridge fue la primera en reconocer que, más allá de sus guiones, gran parte del suceso del personaje se debió a la actuación de Scott, que vuelve a probar su efectividad en Modern Love. En la serie de antología creada por John Carney ( ¿Puede una canción de amor salvar tu vida?) encarna a Tobin, un hombre que no está del todo convencido de querer ser padre, a pesar del deseo de su marido. Gracias al sensible, inseguro y tierno Tobin Scott demuestra que no necesita más de media hora y un guion en sintonía con su estilo para contar el recorrido emocional de un personaje que, como el de Fleabag, destila maravillosa humanidad.

1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video.