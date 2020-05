Hong Chau, junto a Chris Cooper, en Homecoming

Hong Chau en Homecoming . Con una diferencia de pocos meses, esta actriz nacida en Tailandia en un campo de refugiados vietnamitas y criada en los Estados Unidos interpretó a dos de los personajes femeninos más interesantes de los últimos tiempos. En la imperdible Watchmen (disponible en HBO Go), fue Lady Trieu, una villana que explicaba sus planes siniestros con una delicadeza por momentos hipnótica. De hablar suave y apariencia frágil, la actriz se destacó en un elenco que no tenía ni un punto débil. Y lo vuelve a hacer ahora en la segunda temporada de Homecoming , serie en la que había hecho una aparición en sus primeros capítulos. Figura misteriosa y catalizador de la trama en los nuevos episodios, aquí la actriz interpreta a Audrey Temple, una mujer ambiciosa pero insegura que intenta abarcar más de lo que puede. En las escenas que comparte con Janelle Monáe , su pareja en la ficción, Chau aporta profundidad y matices que la cantante no consigue transmitir, y en aquellas secuencias en las que se mide con el siempre brillante Chris Cooper , la actriz expresa el equilibrio entre respeto, enojo y frustración que experimenta su personaje. 2 temporadas. Disponible en Amazon Prime Video

Kerry Washington en Little Fires Everywhere. Para algunos, Kerry Washington siempre será Olivia Pope. Aquel personaje de la serie Scandal , mujer inteligente, capaz y con más problemas que cualquier heroína de telenovelas, hizo que la actriz fuera reconocida en todo el mundo y que la industria de la TV le diera su merecido lugar como protagonista de la historia. Claro que el éxito de Scandal y la marca que dejó Pope en los espectadores podrían haberle jugado en contra a la hora de volver a la pantalla chica. Un peligro que claramente Washington esquivó con esta miniserie basada en la novela de Celeste Ng . En la ficción, la actriz de Django sin cadenas interpreta a Mia Warren, una misteriosa mujer que llega a un pequeño pueblo de Ohio con la intención de pasar desapercibida, como en todos los otros lugares en los que recaló antes junto a su hija adolescente. Mia es misteriosa, siempre en estado de alerta y "para nada encantadora", como dice de ella Elena Richardson ( Reese Witherspoon ), la mujer que dará por tierra con todos sus planes. Con Witherspoon en pleno despliegue de su talento, la serie necesitaba de una actriz lo suficientemente carismática y sensible como para hacerle frente y no quedar relegada a un segundo plano. Washington no solo consigue esa hazaña sino que también logra darle espacio a todas las aristas de un personaje tan difícil como fascinante. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Mark Addy en White House Farm. Uno de los primeros indicios de que Game of Thrones era una serie que escapaba a las normas de la ficción televisiva fue - ¿es necesario el alerta de spoiler? Bueno, alerta de spoiler - la muerte del rey Robert Baratheon en el séptimo episodio de la primera temporada. La sorpresa, la primera de muchas, no sólo tenía que ver con el personaje y su lugar fundamental en el relato sino con el actor que lo interpretaba, Mark Addy. El actor británico, conocido en todo el mundo por su papel en la exitosa comedia Todo o nada ( The Full Monty ), era una de las pocas caras reconocibles del extenso elenco de Game of Thrones y su temprana muerte dejó a los espectadores desconcertados pero advertidos de que esta ficción no era como las otras. Y gracias a la interpretación de Addy, Robert Baratheon nunca fue olvidado, más allá del breve tiempo que tuvo en pantalla. Una impresión así de fuerte es la que causa también su detective Stan Jones en el policial White House Farm . Inspirada en un crimen real ocurrido en Essex en los años 80, la ficción comienza con la muerte de casi toda la familia Bamber aparentemente provocada por el ataque psicótico de la hija mayor. Sin embargo, llegado a la escena del crimen para ayudar a los sobrevivientes a sobrellevar el mal momento, el detective Jones, más sensible y sensato que sus superiores, sospecha que no todo es lo que aparenta. Con su andar algo cansino y su mirada aguda, el personaje ayuda a que la trama avance y lo pone humanidad a un relato que hace dudar de su existencia. 1 temporada. Disponible en DirecTVGo