Series: White House Farm, un policial que explora los límites de la humanidad

Mark Addy, del rey Robert Baratheon en Game of Thrones al detective en White House Farm

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2020 • 09:58

White House Farm (Gran Bretaña, 2020). Creadores: Giulia Sander, Kris Mrksa. Elenco: Mark Addy, Freddie Fox, Gemma Whelan, Cressida Bonas, Stephen Graham. Disponible en: Ondirectv y Directv Go. Nuestra opinión: buena.

Inspirada en un caso real ocurrido en los años 80 esta serie construye su intriga basándose en el conocimiento de los espectadores sobre lo que ocurrió de verdad y no en el misterio que suele ser la piedra fundamental de los policiales británicos. Esta vez para muchos las historia es conocida y quienes ignoren lo que sucedió en la granja del título podrán enterarse con una simple búsqueda de Google. Aquí no se trata de evitar el spoiler sino de conocer los detalles de un crimen y la investigación que conmovió a Gran Bretaña .

Todo comienza con la cámara recorriendo una casa desolada, donde el desorden advierte que algo violento ocurrió allí, pero antes de saberlo, la historia presenta a sus personajes principales: Sheila (Cressida Bonas, conocida por ser la exnovia del príncipe Harry) la joven madre que acaba de salir de un hospital psiquiátrico; sus pequeños hijos gemelos de seis años, contentos pero inseguros alrededor de su madre y Jeremy, el hermano de ella, una presencia amistosa para algunos y perturbadora para otros.

Adelanto del policial White House Farm - Fuente: YouTube 00:30

Video

Después de estar mucho tiempo separados, Sheila, Jeremy y los chicos, visitan la casa familiar donde los esperan los padres, una pareja mayor de férreas convicciones religiosas que creen que la medicación y la fe son la salvación de su hija.

Con una prodigiosa adaptación de época y una puesta en escena que obliga al espectador a ver cada minuto de la acción al borde del asiento, White House Farm trabaja en un registro ominoso que privilegian las imágenes más que los diálogos y así sostiene el clima de amenaza de principio a fin.

Hay que decir que la historia que cuenta no es fácil de ver. Se trata del violento asesinato de toda una familia, incluidos los gemelos de seis años, y la investigación que llevó a cabo la policía para desentrañar qué había sucedido esa trágica noche en la granja. Un hecho policial que tuvo en vilo a Inglaterra en aquellos años y que obligó antes y ahora también a preguntarse por la enorme capacidad para la maldad del ser humano.

Como buena representante del género policial, esta serie cuenta con un grupo de investigadores cuyas personalidades ayudan a contar la historia y a avanzar la trama. Al frente de las pesquisas aparece el detective Stan Jones (Mark Addy, el Robert Baratheon de Game of Thrones ) que en principio es asignado a ayudar a los familiares sobrevivientes a colaborar con las autoridades y es el primero en sospechar que la hipótesis de que en un brote psicótico Sheila asesinó a sus hijos y a sus padres podría no ser la correcta. Y que el comportamiento de Jeremy (Freddie Fox) es extraño y sospechoso. Una conclusión a lo que también llega su prima Ann, interpretada por Gemma Whelan que aquí, como hacía en las series Game of Thrones y Gentleman Jack , demuestra un especial talento para encarnar a mujeres inteligentes, valientes y fuertes más allá de lo que el resto del mundo espere de ellas.