Tu cara me suena: dónde ver a Kirsten Dunst, Tatiana Maslany y Forest Whitaker

Kirsten Dunst en On Becoming a God in Central Florida. La evolución de Kirsten Dunst como actriz es una de esas historias de éxito de Hollywood que no ocurren muy seguido. De estrella infantil a protagonista de películas del circuito del cine independiente pasando por novia del superhéroe de turno hasta llegar a encabezar ambiciosos proyectos televisivos, la carrera de Dunst parece haberse condensado en Krystal Stubbs, su papel en la notable serie On Becoming a God in Central Florida .

La sátira de humor negrísimo producida por George Clooney transcurre en los años noventa en algún lugar cercano a Orlando, Florida, donde Kristal y su marido Travis (interpretado por Alexander Skarsgård), forman parte de una empresa fácilmente identificable como una estafa piramidal. Claro que el ingenuo y susceptible Travis, brillante creación de Skarsgård, compra todas las mentiras y los slogans que cree que lo convertirán en millonario. Siempre y cuando siga reclutando compradores, dejando de dormir e invirtiendo hasta lo que no tiene en productos que no le interesan a nadie. Escéptica y desesperada por no caer de nuevo en la pobreza el personaje de Dunst es una de esas antiheroínas que no suelen abundar en el universo de las series plagados de sus versiones masculinas. La actriz hace un excepcional trabajo con un papel que le consiguió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de comedia en TV. Una temporada. Disponible en OnDirectv

Forest Whitaker en El padrino de Harlem. La historia real de Ellsworth "Bumpy" Johnson es fascinante. Un mafioso que controlaba los negocios ilegales de Harlem que pasó once años en prisión y que al salir en plenos años sesenta no solo quiso reconquistar las calles de su barrio sino que también tuvo que aprender los nuevos usos y costumbres de una sociedad que avanzó sin él. Con esos elementos argumentales, una prodigiosa reconstrucción de época y una banda musical que incluye la aparición de artistas como Aloe Blacc, la serie ya tenía ingredientes suficientes para hacerse notar. Sin embargo, su mayor fortaleza está en el elenco que encabeza Forest Whitaker como el astuto y violento Johnson. El ganador del Oscar le aporta a su personaje toda su habilidad para intimidar y salirse-casi- siempre con la suya sin levantar la voz. Y tan amenazante como él es el capo italiano Vincent "Chin" Gigante, papel que interpreta el siempre fantástico Vincent D'Onofrio. Cada escena que los rivales comparten mantiene al espectador en tensión esperando el zarpazo aunque ellos parezcan estar solo conversando, taza de café de por medio. Una temporada.Disponible en Fox Play/Fox Premium/ Flow

Tatiana Maslany en Perry Mason. Durante cinco temporadas y cincuenta episodios esta actriz canadiense desafió toda lógica y convención de la producción televisiva. Al interpretar a diez personajes distintos en Orphan Black , Maslany consiguió lo imposible. Cada uno de los clones que habitaban la trama de la serie de ciencia ficción tenía matices y una identidad propia a pesar de que compartieran la cara y la carga genética. De aquellas criaturas a la hermana Alice que interpreta en el policial Perry Mason hay un tejido conector que las une a fuerza de misterio y naturalidad escénica. En la serie recientemente estrenada en HBO la presencia del personaje de Maslany primero se insinúa, para luego aparecer como el centro de gravedad de una iglesia evangelista que comanda con carisma y el aspecto de una estrella de Hollywood. En un ciclo en el que se destacan las actuaciones de Matthew Rhys como el detective del título y John Lithgow en el papel de un abogado que se acerca al final de su carrera, Maslany funciona como un imán para la mirada del espectador que, cuando ella está en pantalla no puede dejar de seguirla. Casi como uno de sus feligreses. Una temporada. Disponible en HBO/HBO Go