La muerte de Luke Perry convenció a Shannen Doherty de sumarse al regreso de Beverly Hills 90210

EUROPA PRESS 8 de agosto de 2019 • 13:05

Shannen Doherty volvió ayer a la pantalla de Fox junto con sus compañeros de Beverly Hills 90210 en un reboot de la historia que los catapultó a la fama en los 90. Y esta semana la actriz confesó que cuando le propusieron volver a a trabajar en esta ficción primero se negó, pero tras la muerte de Luke Perry cambió de opinión.

"Definitivamente no iba a hacerlo", dijo Doherty en una de las conferencias realizadas por la Asociación de Críticos de Televisión. "Sabía que la serie se vendería e iría bien con o sin mi presencia. No me necesitaban. Así que no era lo que yo quería hacer en ese momento (...) pero cuando Luke murió las cosas cambiaron drásticamente para mí y sentí que era una gran oportunidad para honrarlo", explicó.

Parte del actual elenco de BH90210

BH90210 tiene así a Tori Spelling (Donna), Jason Priestley (Brandon), Shannen Doherty (Brenda), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea) y Brian Austin Green (David) como los protagonistas de este esperado y particular regreso.

La actriz también afirmó: "Estoy realmente contenta de haber tomado esa decisión porque puedo sentarme aquí con mucha gente a la que respeto y amo. Emprendimos este increíble viaje juntos donde también pudimos superar la pérdida de alguien que significa un mundo para todos nosotros".

Por su parte, Jennie Garth, quien también es productora del proyecto, dijo que Perry estuvo involucrado en las negociaciones originales con Fox por el reboot, pero aún tenía contrato con la serie Riverdale por lo que sólo podía ser invitado y no protagonista. "Habíamos tenido conversaciones con él al respecto y él lo apoyó plenamente", señaló.