Star+: cómo es Love Victor, la entrañable serie derivada del film Yo soy Simón

Love, Victor (Estados Unidos, 2020). Creadores: Isaac Aptaker & Elizabeth Berger. Elenco: Michael Cimino, Rachel Hilson, George Sear, Bebe Wood, Anthony Turpel. Disponible en: Star+. Nuestra opinión: muy buena

Love, Victor es una de las principales novedades de Star+, la plataforma de Disney para adultos que desembarcó en nuestro país el pasado 31 de agosto. Se trata de un spin off de Yo soy Simón, el film de Greg Berlanti de 2018 que exploraba la orientación sexual de su protagonista, Simón (interpretado por Nick Robinson), un adolescente que experimenta un período en el cual no se siente listo para hablar de su atracción por un joven con el que mantiene un intercambio vía mail y de quien se va enamorando. El largometraje de Berlanti significó un paso muy grande para el cine LGBTQ porque estaba dirigido a una audiencia mainstream con una sensibilidad celebrada incluso por realizadores de propuestas más osadas dentro del cine queer, como el franco-canadiense Xavier Dolan.

“No hablemos de la película en sí misma sino de su existencia, de que un estudio importante haya distribuido la historia de un adolescente que sale del clóset. Se abrió una puerta que ya se había abierto antes, pero ahora veo cómo entra la luz. Miré muchas películas LGBTQ cuando era chico buscando desesperadamente respuestas, pero no me daban esperanzas. Los suicidios, los corazones rotos, el bullying, la homofobia... Yo soy Simón, en toda su normalidad, muestra la lucha por salir del clóset, pero con un desenlace inspirador para los adolescentes que no se sienten ‘normales’ y que ahora fueron motivados a dar un paso hacia adelante”, escribió el realizador de Laurence Anyways en una carta abierta.

Yo soy Simón mostraba en una breve y poderosa secuencia a amigos del protagonista saliendo del “clóset heterosexual”, poniendo así sobre la mesa cómo los adolescentes gays se ven obligados a tener que anunciar su orientación sexual como si fuera parte de su recorrido, como si no debiera estar socialmente aceptado. En ese sentido, la película también presentaba un costado idílico, con la familia de Simón recibiendo sus palabras con muestras de afecto, y con el protagonista obteniendo ese merecido final feliz al que hacía mención Dolan en su descargo epistolar.

Dos años después del estreno de aquella producción, llegó la serie ambientada en la misma escuela secundaria de Atlanta donde estudió Simón, solo que ahora presenciamos en ese microcosmos un trayecto completamente diferente: el de Victor (un encantador Michael Cimino), el hijo de una familia latina que se muda a la ciudad por compromisos laborales de su padre. El joven toma la decisión de, en ese escenario donde nadie lo conoce, poder navegar sus propias incertidumbres respecto de su sexualidad, sin contemplar un futuro cercano en el que deba reprimir sus sentimientos.

Sin embargo, la primera traba llega al comienzo, cuando ante una joven llamada Mia (Rachel Hilson, quien ya había demostrado su talento en This Is Us, otro de los títulos disponibles en Star+) no puede verbalizar su evidente atracción por el género masculino, especialmente por un estudiante llamado Benji (George Sear). La inmediata negación de sus deseos impulsa a Victor a escribirle a Simón, con quien comienza a forjar una amistad virtual, en el cual el primero oficia como guía del segundo, a quien lee y responde con frecuencia para ayudarlo a transitar los mismos miedos que él tuvo alguna vez, poniendo de relieve uno de los tópicos más valiosos de la serie. Cuando se trata de descubrirnos, no estamos solos. Love, Victor era, a priori, una producción que recibía la batuta, y en cierto modo traspola esa génesis a la amistad entre Victor y Simón.

Michael Cimino y George Sear en Love, Victor Star+

Los creadores y guionistas de la serie, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes adaptaron la novela young adult de Becky Albertalli (Simon vs. the Homo Sapiens Agenda) para el largometraje de Berlanti, muestran que la realidad de Victor tiene puntos de contacto con la del pasado de Simón (ambos luchan con su anhelo de demostrarle su amor a un joven, ambos confunden y lastiman a una mujer en el proceso), pero al mismo tiempo enfatizan que el protagonista de la serie fue criado por padres que ejercen presión sobre él, y que lo empujan a formalizar con Mia, ignorando así cualquier señal de que los deseos de su hijo puedan yacer en otro lado.

Por su parte, Cimino transmite muy bien esa ingenuidad ante lo que le sucede, si bien George Sear no logra encontrarle demasiados matices al personaje de Benji. Mención aparte para la dupla que conforman Bebe Wood y Anthony Turpel como Lake y Felix, dos compañeros de Victor encargados de aportar, en primera instancia, la cuota de cómic relief al relato, para luego adueñarse de una de las narrativas más interesantes de la serie. Love Victor es una comedia romántica noble, de diez episodios breves y muy bien logrados, que ya tiene una segunda temporada y que seguramente, al igual que Yo soy Simón, alcance una masividad vital para el público adolescente.

