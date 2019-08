Stranger Things 3: el final que no fue para una pareja de la serie

En la tercera entrega, una dupla iba a tener un destino muy diferente Crédito: Netflix

El 4 de julio desembarcó en Netflix la tercera temporada de Stranger Things, que fue muy bien recibida por la crítica y que -además de la bienvenida cuota de escenas de género- nos mostró a los jóvenes de Hawkins, Indiana, lidiando con los pormenores de las relaciones amorosas. Una de las duplas que iba a involucrarse sentimentalmente es la conformada por Robin Buckley ( Maya Hawke, flamante incorporación al éxito) y Steve Harrington (Joe Keery), pero eventualmente se dio un giro de timón respecto a su arco narrativo.

¡SPOILERS A CONTINUACIÓN!

Los hermanos Matt y Ross Duffer decidieron que su creación debía mostrar mayor diversidad y, por lo tanto, cerca del final de la tercera temporada, Robin le comparte a Steve que es gay con una anécdota entre emotiva e hilarante. De esta forma, las expectativas heteronormativas que se podían llegar a tener fueron redefinidas por los showrunners en pleno rodaje. Así lo confirmó la propia Hawke, quien contó que la salida del clóset de su personaje -la cual llega en el séptimo episodio, "The Bite"- no estaba planeada desde el inicio.

Maya Hawke como Robin y Joe Keery como Steve Crédito: Netflix

"Mientras filmábamos, empezamos a sentir que Robin y Steve no deberían terminar juntos, y que ella era gay. Incluso cuando veo los primeros capítulos de la temporada, me parece la decisión más obvia del mundo", declaró la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman al Wall Street Journal. "Los hermanos Duffer, Shawn Levy [director y productor de la serie] y yo tuvimos muchas charlas en el rodaje, pero no fue hasta que llegó la filmación del capítulo cuatro o cinco que tomamos la decisión final. Fue una amable colaboración, y estoy muy feliz de cómo salió todo", añadió la actriz, que ya se encariñó mucho con su personaje.

Stranger Things: El adelanto de la tercera temporada. Fuente:Twitter 02:51

Video

"Amo a Robin, y le di todo lo que tenía, traté de hacerla lo más humana y multidimensional que pude, quería que la gente la ame, así que estoy muy agradecida a quienes se enamoraron de ella como yo lo hice", expresó Hawke.