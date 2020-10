Supernatural: 10 curiosidades y qué se sabe de sus últimos episodios

Los hermanos Winchester en la recta final de sus aventuras Crédito: Prensa Warner Channel

Con quince temporadas a cuestas, Supernatural es una de las series más populares de la últimas décadas, pero ahora la historia de los hermanos Dean (Jensen Ackles) y Sam Winchester (Jared Padalecki) se encuentra en la recta final. Por este motivo, repasamos algunos datos curiosos y adelantamos qué esperar de los últimos siete episodios que le darán un cierre a esta longeva ficción.

Fue un proyecto muy rechazado

En el camino, de Jack Kerouac, fue una de las influencias para el creador de Supernatural Crédito: Archivo

El creador de la serie es Eric Kripke (actual showrunner en The Boys) y durante varios años pensó la saga como un largometraje. Con el tiempo cambió de idea y la modificó para adaptarla a la televisión, pero los canales la rechazaban una y otra vez. Kripke confesó que le tomó cerca de diez años conseguir el visto bueno para comenzar con Unnatural (nombre con el que fue concebida).

La trama presentaba a dos personajes que recorren varios pueblos de los Estados Unidos, en busca de amenazas sobrenaturales. Y en la elaboración de ese planteo, la mítica novela beatEn el camino, de Jack Kerouac fue una influencia decisiva. Por ese motivo, el guionista bautizó a sus héroes en honor a ese texto (aunque Sam, inicialmente iba a llamarse Sal). Por otra parte, el apellido que Kripke quería utilizar para los hermanos era Harrison, en homenaje a Han Solo y al actor que lo interpretó. Los planes cambiaron cuando los abogados del canal detectaron que en Kansas, de donde son oriundos los personajes, existía un Dean Harrison y por eso le sugirieron un cambio. En ese momento, Kripke recordó la existencia de una casa presuntamente embrujada, llamada Winchester.

El canto del cisne

En sus primeros años, el rating fue muy esquivo para Supernatural y a duras penas alcanzaba el piso que exigía el canal. Eventualmente la ficción pudo forjar una base de fans y gracias al boca a boca, sus números levantaron vuelo. Sin embargo, Kripke no deseaba seguir adelante como coordinador después de su quinto año porque siempre pensó la historia como una gigantesca saga de cinco temporadas. Firme en su opinión, con el último episodio del quinto año (titulado no casualmente "Canto del cisne"), el guionista se retiró. Luego de su partida llegaron otros coordinadores que siguieron adelante con las aventuras de los Winchester.

Por el bajo rating inicial Kripke pensaba que la ficción podía no llegar ni a su tercera temporada, pero ocurrió todo lo contrario y actualmente Supernatural ostenta la medalla de ser la serie de fantasía más extensa en la historia televisiva de los Estados Unidos.

El verdadero corazón de la saga

Kripke es un entusiasta de los mitos urbanos, esos relatos de corte fantástico que viven en el corazón de pueblos rurales y grandes ciudades por igual. En una entrevista, él contó: "Para mí, el eje de Supernatural estaba en hacer una ficción sobre leyendas urbanas. Creo que hay una mitología de gran riqueza que vive en los Estados Unidos y jamás nadie supo capitalizar. Entonces cuando empecé a escribir, lo primero que vino a mi mente fue una historia que girara sobre ese tema". Bajo esa premisa, armó un show de vieja escuela televisiva, con episodios mayormente autoconclusivos, en los que dos protagonistas atraviesan distintas aventuras. Originalmente los personajes iban a ser dos periodistas de lo sobrenatural (un poco en la línea de Kolchak, otra gran serie de culto que dejó una profunda huella en la pantalla chica), pero luego pensó que convertirlos en hermanos podía darle a la saga otros matices.

Por otra parte, la importancia del Impala como un personaje más, es herencia de otros títulos que tenían vehículos muy simbólicos como sucedía en El auto fantástico o Brigada A. De hecho, en varias publicaciones de los Estados Unidos comparaban la dinámica de los Winchester con la de Bo y Luke, figuras centrales de Los dukes de Hazard.

Un éxito apoyado por las fans

Según mostraron varias encuestas, el grueso del público de Supernatural está conformado por mujeres. La académica Katherine Larsen hizo una observación al respecto: "Durante los primeros años parecía que ninguno de los responsables se daba cuenta que la mayoría de sus espectadoras éramos mujeres. No lo podían creer porque la serie tenía armas de fuego, un auto copado y mucho rock clásico. Elementos que se supone que solo le interesan a los hombres pero, chocolate por la noticia, parece que al final se enteraron que esas cosas también pueden gustarnos a nosotras".

El día Supernatural

Dean listo para irse a descansar Crédito: Prensa Warner Channel

Uno de los reconocimientos más insólitos que recibió la serie fue tener un día en su honor. Al igual que los hermanos Winchester, tanto Padalecki como Ackles son oriundos de Texas y por ese motivo, en 2018 el gobernador de Austin quiso celebrar eso declarando el 23 de junio como el "día de Supernatural". Una mención muy curiosa, que sirve para dimensionar el impacto de este título en la cultura popular de ese país.

Spin off, novelas y mucho más

Debido al éxito de la serie y frente a un grupo de fans que seguía ávidamente cualquier novedad de la historia, se pusieron en marcha otros productos derivados que expandieran el universo de Supernatural. Por ejemplo se puso a la venta un juego de mesa, se lanzaron historietas y casi veinte novelas, libros de ensayos y estudios mitológicos sobre la saga... ¡hasta una serie de animación japonesa! También se barajó la posibilidad de algunos spin off, aunque ninguno llegó a concretarse (uno de ellos, estaba ambientado en el lejano oeste y fue el que generó más entusiasmo). Por otra parte, es enorme la cantidad de fanfictions que circulan en la web, relatos escritos por fans que en muchos casos ponen el acento en romances entre los héroes masculinos.

Amigos son los amigos

Uno de los motivos por los que Supernatural es un éxito tiene que ver con la química de Jared y Jensen. Las estrellas no tardaron en convertirse en grandes amigos y parte de esa dinámica se trasladó a la ficción. "Nuestra amistad y solidaridad fue uno de los condimentos de este éxito", reconoció Ackles en una oportunidad. Más allá del trabajo, los actores se divierten juntos fuera del set. Además los une el amor por la música y las guitarras. Cuando se casaron, Jared (en febrero de 2010) y Ackles (en mayo del mismo año), cada uno fue el padrino de boda del otro y se convirtieron en padres primerizos con pocos meses de diferencia. Como era de esperar, las navidades y los años nuevos también los celebran juntos con sus respectivas familias.

Al principio eran dos Sam

Cuando Supernatural comenzó su producción, Kripke supervisó el proceso de casting y no tardó demasiado en encontrarse con sus estrellas ideales. Jared y Jensen se presentaron y el showrunner vio que los dos tenían potencial suficiente para ser las figuras del programa. Sin embargo, el problema era que los dos hicieron el casting para el rol de Sam. En una entrevista, Kripke contó: "Al principio teníamos dos grandes Sam, pero ningún Dean. Y la verdad es que resulta muy difícil encontrar un actor con el carisma suficiente para ponerse al hombro una ficción. Por lo que encontrar a dos, fue un verdadero milagro". Finalmente, el guionista resolvió darle a Jensen el rol de Dean.

Un presupuesto ínfimo

Con muy poca confianza hacia el producto, la inversión inicial que recibió Supernatural fue de 200.000 dólares... ¡para toda la primera temporada! Así, con un monto promedio por capítulo muy bajo, la producción debió hacer malabares para invertir ese dinero en vestuario, locaciones, y efectos especiales. Debido a eso hubo que modificar varios detalles que Kripke tenía pensado, como por ejemplo, el que Dean tuviera su cuerpo íntegramente tatuado.

Casi un Avenger

Según algunas versiones, el amor de Jensen por Supernatural es tan grande que dejó escapar la posibilidad de formar parte del universo cinematográfico de Marvel. Sí, parece que el actor estuvo en carrera para interpretar tanto a Capitán América como a Ojo de halcón, pero que finalmente desistió de buscar esos roles porque de conseguirlos hubiera tenido que renunciar a la serie.

El final está cerca

A partir del martes 27 de octubre a la medianoche, Warner Channel comenzará la emisión semanal de los últimos siete episodios de Supernatural. En sus últimas entregas, la batalla de los Winchester contra Dios (Rob Benedict) será clave y en ese contexto descubrirán un poderoso secreto que Ruby (Genevieve Padalecki) se llevó a la tumba. Mientras tanto, Castiel (Misha Collins) hará lo imposible por conseguirle a los hermanos una ayuda extra que equilibre la balanza a su favor. Los títulos de los próximos episodios son "Last Holiday", "Gimme Shelter", "Drag Me Away (From You)", "Unity", "Despar" y "Inherit the Earth".

Supernatural Crédito: Prensa Warner Channel

El 8 de diciembre finalmente se emitirá "Carry On", el episodio final de Supernatural. Este será el adiós definitivo a esta ficción que durante quince temporadas, cosechó una legión de fans que nunca dejarán de extrañar a los Winchester y sus grandes aventuras.

¿Cuándo y dónde verla? Del 27 de octubre al 8 de diciembre, los últimos episodios de Supernatural se emitirán todos los martes a la medianoche, por Warner Channel.

