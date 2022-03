The Office: la historia real de un guionista que inspiró un desopilante capítulo de la sexta temporada

En las últimas horas, se dio a conocer una curiosa historia real que inspiró una de las escenas de The Office, la aclamada sitcom que se emitió entre 2005 y 2013, y que logró conquistar a tantos espectadores en todo el mundo a lo largo de los años. La revelación fue hecha por dos guionistas de la icónica serie en un podcast que está a cargo de dos actrices del elenco.

La serie, que actualmente está disponible en el catálogo de HBO Max, tiene una amplia comunidad de fanáticos en todo el mundo. Las redes sociales son testigo de la enorme cantidad de cuentas en homenaje a la producción norteamericana. Esto se manifiesta en gran medida en los usuarios argentinos. Al igual que ocurre con Los Simpson, miles de internautas responden sus comentarios con frases alusivas a escenas de esta comedia y recuerdan, entre risas, diálogos de distintos personajes.

En ese contexto, sorprendió saber la inspiración que motivó una escena de la sexta temporada, concretamente en el capítulo Koi Pond. En aquella ocasión, Michael Scott, jefe de la oficina de Dunder Mifflin, interpretado por Steve Carell, cae en un estanque koi cuando iba de camino a una reunión importante junto a Jim, personificado por John Krasinski. Por esa situación, termina siendo objeto de burla de la oficina durante toda la jornada.

La caída de Michael al estanque koi en The Office fue basada en un hecho real Captura

Algo inesperado sucede sobre el final del capítulo. Toda la oficina está reunida riéndose del hecho y consigue el video de la cámara de seguridad que muestra el momento de la caída. Antes de que observaran las imágenes, Jim insistía en no molestar más a su jefe y no mirar la filmación para no herirlo. Sin embargo, no le hicieron caso y en la grabación descubrieron un detalle que lo compromete: él tuvo la oportunidad de sujetar a Michael y evitar que se cayera cuando estaba resbalando al estanque, pero decidió no intervenir y lo dejó sumergirse.

Lógicamente, esto causó la reprobación del jefe y empezaron las bromas sobre la traición de Jim. Esta escena quedó como una de las tantas memorables que tiene The Office. Lo que sucedió es que la revelación reciente de los guionistas Warren Lieberstein y Halsted Sullivan le dio aún más importancia.

La revelación fue hecha en Office Ladies, el podcast de Jenna Fischer y Angela Kinsey Gentileza officeladies.com

El comentario fue realizado en diálogo con Office Ladies, el podcast que conducen Jenna Fischer y Angela Kinsey, actrices que interpretaron a Pam y Angela en la sitcom, respectivamente. Según comentaron los guionistas, la escena está basada en un caso real. La situación le ocurrió a Lieberstein, horas antes de lo que sería una reunión donde les confirmaron a ambos que serían parte del programa. El guionista intentó tirar un chicle en un tacho de basura, perdió el equilibrio y cayó en un estanque koi.

“En el momento, no tenía idea del tamaño del tanque de agua en el que estaba cayendo. Creía que iba a morir por el ataque de un tiburón”, bromeó. En esa misma línea, recordó que se dio cuenta rápidamente de lo que ocurría: “En milisegundos, me doy cuenta de que estoy en un estanque koi. Estoy empapado. Y todo lo que puedo decir una y otra vez es: ‘Dios mío’”. Ante esta situación, tuvo que ir de apuro a un local de ropa cercano y comprar todo un conjunto nuevo para asistir a la reunión.