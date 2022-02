De qué cuadro son los personajes de The Office: la ocurrente explicación que fue aplaudida en Twitter

Este año, la mítica serie The Office cumplirá 17 años. Basada en la original sitcom creada por el inglés Ricky Gervais -que solo contó con 14 episodios-, la versión norteamericana tuvo un recorrido más extenso y duró un total de nueve temporadas. Año tras año, cosechó un extenso número de fanáticos en todo el mundo y por fortuna de ellos aún continúa vigente, pese a que su último capítulo se estrenó en mayo de 2013.

Entre sus fieles seguidores se encuentra @FacundoOses, quien tuvo la iniciativa de pensar de qué equipo de fútbol sería cada personaje si fueran argentinos. El joven revolucionó la red social con un irónico hilo que rápidamente se volvió viral, gracias a sus ingeniosas deducciones. “Bueno, el hilo que todos (?) pedían. ¿De qué equipo son hinchas los personajes de The Office?”, escribió el joven que recibió más de 28 mil Me gusta y lleva, hasta el momento, casi 1300 retuits.

Luego de su introducción, uno a uno fue dividiendo a cada integrante de la divertida oficina regional de Dunder Mifflin dedicada a la venta de papel y los relacionó con el deporte célebre de los argentinos: el fútbol. El primer turno fue el del protagonista, Jim Halpert -interpretado por John Krasinski- a quien mencionó que sería de Boca. “Hincha de pendejo, socio y bien futbolero. Va a la popular que está enfrente de la 12, con amigos y con la 8 de Riquelme del Villareal. No te carga de la nada, pero si entrás en confianza es insoportable. Fue a Madrid”.

En el turno de Michael Scott, personificado por Steve Carell, coincidió: Boca. “Es de Boca porque todos son de Boca. Nunca le interesó el fútbol, pero quiere formar parte. No mira todos los partidos pero lee el resultado y hace comentarios a Jim como si lo hubiese visto. Si gana clásicos es insoportable y si pierde prohíbe cargadas”.

En el equipo contrario incluyó al villano Dwigth Schrute, interpretado por Rainn Wilson: River. “Tiene un cuaderno con todos los goles de la era Gallardo, y va actualizando. Es fanático, pero mira los partidos por la tele porque ir a la cancha es un “riesgo innecesario”. Paladar negro, cuando pierde pute... a todos. La temporada en la B no la vio”.

Por su parte, Pam Beesly, la introvertida recepcionista en la que Jenna Fischer se pone en la piel del personaje, sostuvo: River. “Le importa poco y nada el fútbol, es hincha por herencia, pero cuando puede lo usa para chicanear a Jim. En los mundiales se vuelve fanática de la selección”.

Entre otros cuadros incluyó a Independiente, y manifestó que Stanley Hudson, representado por el actor Leslie David Baker, podría ser uno de sus fans. “De pibe era fanático e iba a la cancha, pero ya no. Dice que no le importa, que es todo un negocio, que son todos horribles y habla de la época dorada. De todos modos mira los partidos por TV y cada tanto se amarga mal, no lo puede controlar”.

En tanto que Ryan Howard, el extrovertido pasante interpretado por B. J. Novak, sería de San Lorenzo: “Lo sigue de local, y tiene su grupito con el que va siempre al codo. De todos modos le gusta más jugar que mirar fútbol. Fundamentalista de los Romero”.

También incluyó a la novia de Ryan, Kelly Kapoor, el personaje que encarna la actriz Mindy Kaling: San Lorenzo. “Se hizo de San Lorenzo por Ryan. Ahora mira los partidos e intenta retener nombres”.

En cuanto Phyllis Vance, la representante de ventas personificada por Phyllis Smith, sería de Boca. “Tiene abono con Bob en la platea media. Es fanática de Tévez y de Palermo. Tiene una gran familia bostera y está muy pendiente del club. Con Bob fueron a Japón”.

En el turno de Toby Flenderson, simbolizado por Paul Lieberstein, expresó que sería un fiel seguidor de Racing. “Toby va a la cancha siempre que juega de local con su hermano. No jode a nadie, y está acostumbrado a sufrir. Creció en Capital rodeado de pocos hinchas de Racing y en época de pocos títulos. Le gusta, pero a esta altura ya no le cambia la vida”.

Otro de los “millonarios” sería Kevin Malone, actuado por Brian Baumgartner. “Tiene platea Sívori Media en el Monumental. Totalmente insoportable de Gallardo y del 9/12. Tiene un gorrito que dice “9-12″ y se lo pone para que lo vean. Participa de foros y tiene una cuenta fan de Teo Gutiérrez en Twitter”.

Respecto de Angela Martin, interpretada por Angela Kinsey, la catalogó como de Huracán. “Odia el fútbol pero es hincha por herencia. El padre es muy fanático y Huracán es el responsable de 2 stents en su corazón. Por eso llama, en algún punto le tiene resentimiento al club y “no puede creer como se ponen así por fútbol”.

Del lado de Andy Bernard, el icónico papel de Ed Helms, sería de Vélez. “En los partidos importantes va la cancha y la época de Gareca la siguió toda. Se la pasa diciendo que tiene una copa del mundo y odia mucho a San Lorenzo”.

También los Sabaleros se hicieron presente en el hilo viral, y en el equipo incorporaron a Meredith Palmer, personificada por Kate Flannery. “Se crió en el Fonavi de al lado de la cancha y es fanática de Colón. En los 90 la barra del sabalero se dividió porque ella salía con dos de ellos y se pelearon. Igual en la tribuna es conocida porque cuando era joven se comió a Vivaldo”.

El particular personaje de Creed Bratton es otro de los fieles seguidores de La Academia. “Racing. Es de zona sur y se crió entre hinchas de Racing. Llegó hasta quinta pero se rompió la rodilla Quiso. Quiso ser representante hasta que le cagó guita a uno de la hinchada y ahora no puede ni pisar Avellaneda. Mira los partidos por Fútbol Libre”.

Por el lado de Oscar Martínez, que lo interpreta Oscar Núñez, expresó que seguiría a Ferro. “Nació en Caballito y se crió en el club. No solo va a ver fútbol, cuando puede sigue al básquet y otros deportes. Tiene muy inculcada la vida de club, pileta y colonia”.

En la vereda contraria se encuentra Darryl Philbin, el icónico personaje de Craig Robinson sería de Chicago. “Antes paraba con la hinchada e iba a todos lados. Se metió en algún quilombo del que no habla, pero ahora está afuera. Nació cerca de Ciudad Oculta. Va a la popular que está atrás del arco. De pibe se tatuó un toro mal hecho y sigue ahí”.

Basado en su personalidad e intereses, Roy Anderson, personificado por David Denman, es fanático de Rosario Central. “Nació en Rosario, pero hace años se quedó sin laburo y le consiguieron en Capital. Está en la peña de Buenos Aires y viaja cada 15 días para comer con la madre e ir a Arroyito”.

Por último incluyó a Karen Fillipelli, representada por Rashida Jones: San Lorenzo. “Va a la cancha con un grupo grande de amigos y amigas. Mete previa y va a la popular. En un momento participó de CASLA Feminista, pero ya no. Su amor platónico de la adolescencia es el Pipí Romagnoli”.

Ante el éxito, el tuitero prometió hacer una segunda parte con los personajes restantes. Sin embargo, sus seguidores también se sumaron al hilo viral y armaron sus propias deducciones en un debate que sigue avanzando hasta la fecha.