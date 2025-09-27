The Paper: una comedia con potencial, cargada de nostalgia por un periodismo capaz de cambiar al mundo

The Paper (Estados Unidos / 2025). Creado por: Greg Daniels y Michael Koman. Elenco: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key, Oscar Nuñez. Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: muy buena.

The Paper llega a la pantalla con una ventaja y varios desafíos. Como una derivación de la exitosísima The Office, la serie despierta interés inmediato, en especial entre aquellos espectadores que ya revisitaron la comedia protagonizada por Steve Carell, en más de una oportunidad.

Pero el entusiasmo que genera el estreno de una nueva serie, co-reada por Greg Daniels, el mismo que convirtió a la versión norteamericana de The Office en un nuevo clásico, viene acompañado de una dosis de escepticismo y comparaciones que no pueden ser justas.

En ese sentido, The Paper se enfrenta a la necesidad de honrar un linaje ilustre. Primero fue The Office, la original, creada por los británicos Ricky Gervais y Stephen Merchant. La dupla utilizó los recursos, tanto materiales como narrativos, de los documentales de la BBC, para retratar en una ficción, con un humor ácido y brillante, la vida cotidiana de una oficina cualquiera, dirigida por un jefe desagradable, interpretado por Gervais.

La versión norteamericana le sacó parte de la exquisita acidez de su antecesora y se sirvió de la cualidad única de Steve Carell para hacer de Michael Scott un idiota más digno de empatía que el de Gervais, construyendo una comedia más amable, sin dejar de ser muy graciosa.

The Paper PEACOCK - Episodic

Veinte años después, The Paper llega como una derivación, con algunos puntos de conexión, que son más bien un gancho para atraer al público que una necesidad de continuar una historia. Las conexiones entre la nueva serie y su famosa antecesora se dan en distintos niveles. Por un lado, el más evidente, es la utilización del recurso narrativo del falso documental, que está explicado como un nuevo proyecto de los realizadores que hicieron el “documental” de The Office. Es decir, que el equipo que está filmando los hechos de The Paper es el mismo que filmó lo que sucedía, dos décadas atrás, en las oficinas de Dunder Mifflin, en Scranton, Pensilvania.

A partir de un intento de volver a filmar a esa empresa, y un encuentro con un personaje secundario de The Office, el equipo de filmación es derivado a Ohio, donde encuentran un nuevo foco en el Toledo Truth Teller, un viejo diario que apenas subsiste como una parte menor y poco rentable de una empresa que fabrica papel higiénico.

La llegada de los documentalistas coincide con la incorporación de un nuevo editor en jefe, Ned Sampson, interpretado por Domhall Gleeson, que trae a su nuevo trabajo una vocación y entusiasmo por el periodismo, que nadie más parece compartir. Su nostalgia por la crónica local y su poder de influencia en la comunidad, no solo chocan con una realidad en la que los valores y la ética periodística están devaluados, sino también con las ideas de Esmeralda Grand, encarnada por Sabrina Impacciatore, la editora interina, que prefiere copiar cables de agencia y hacer refritos con títulos gancheros.

Con un optimismo casi iluso, Ned lidera a los hasta entonces poco motivados empleados del Toledo Truth Teller a convertirse en reporteros locales, a pesar de tener entre poca y nula experiencia. Uno de ellos es Oscar Martínez (Oscar Nuñez), el único de los empleados de Dunder Mifflin que hace su aparición en los primeros cuatro episodios que están disponibles en HBO Max.

Lo que sí está presente, de manera muy clara, en este comienzo de The Paper es un espíritu que la une con The Office. De a poco, las características de los personajes y sus relaciones, empiezan a delinearse con nitidez y generando humor, acompañados por interpretaciones que se adaptan bien al recurso del falso documental, con la excepción del personaje de Esmeralda que está en otro tono y puede resultar insufrible.

Mucho para crecer

Como sucedió con la versión norteamericana de The Office y con Parks and Recreation (que fue inicialmente un intento de spin off de The Office), además de con muchas otras series de comedia que no tienen nada que ver con este universo, The Paper tendrá que ir desarrollándose y encontrando su propio estilo.

Domhnall Gleeson es el protagonista de The Paper PEACOCK - Episodic

Los primeros cuatro episodios prometen que la serie tiene mucho espacio para crecer. La gran promesa cuelga sobre Ned, un personaje que tiene algo de torpeza y sus instintos no son siempre los correctos, pero está impulsado por una pasión y determinación que lo hacen encantador. Un logro que es igual parte responsabilidad de los guionistas como lo es de la interpretación de Gleeson.

Además, The Paper tiene un valor agregado en su forma de encarar el tema de la actualidad del periodismo, con humor que señala sus deficiencias pero con fe en su potencial. Ya desde el primer episodio, que incluye un divertido falso documental sobre el diario en los 70, con un pequeño rol del editor en jefe, interpretado a la perfección por el gran Tracy Letts, la serie está cargada de nostalgia por un periodismo que creía en llevar información de calidad al público y en su capacidad de transformar al mundo. Y en un movimiento mágico, que solo puede hacer la ficción, convence al espectador de que su regreso triunfal, aun de la mano de un grupo que no parece el más apto para hacerlo, aún es posible.