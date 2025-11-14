The Seduction: una joven inocente y una mujer con experiencia envueltas en relaciones peligrosas

“En última instancia, lo que amamos es nuestro deseo, no lo deseado”, observó Friedrich Nietzsche en Más allá del bien y del mal. The Seduction no es una adaptación de la obra del filósofo, aunque bien podría serlo. Inspirada en una novela epistolar francesa del siglo XVIII (Les Liaisons dangereuses), la nueva serie de HBO Max cuenta la historia de un juego atemporal: el de la seducción y la perversidad de los corazones que añoran aquello que está fuera de su alcance.

La nueva serie funciona como si fuera una precuela de Relaciones peligrosas. La película de 1988, filmada en verdaderos palacios parisinos, consiguió 7 nominaciones al Oscar y ganó 3: dirección de arte, vestuario y guion adaptado. Pero lo más impresionante es su elenco de lujo, que incluye a Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves y Uma Thurman, entre otros.

The Seduction narra el ascenso de Isabelle de Merteuil antes de convertirse en marquesa. Quien interpreta en la pantalla chica al personaje que Glenn Close le dio vida en la pantalla grande es Anamaria Vartolomei.

La joven, todavía ingenua y algo torpe, aprende sobre el peligroso juego de la seducción gracias a una mujer con más experiencia en el arte de la manipulación: Rosemonde (Diane Kruger, la actriz alemana de Bastardos sin gloria).

Sexo, poder y seducción

Anamaria Vartolomei y Lucas Bravo, en una escena de la nueva serie de HBO Max, The Seduction HBO MAX

En este mundo de aristócratas, la belleza y el sexo son armas para estas mujeres que buscan algo más que asegurarse una posición en la sociedad dominada por los hombres. “Es hermoso poder contar las historias de estas mujeres que lucharon antes que nosotras y allanaron el camino para que las siguientes generaciones pudieran continuar esas batallas, es inspirador”, opina Vartolomei en una entrevista en la que participó LA NACION.

“Me encuentro en una etapa de mi vida en la que, cuanto mayor me hago, miro hacia atrás y soy más consciente de que la libertad y las oportunidades que disfruté en mi vida fueron arduamente conquistadas por las mujeres que me precedieron”, añade su compañera de elenco, Kruger.

Para la alemana, esta antesala de Relaciones peligrosas ofrece una lectura moderna de las intrigas cortesanas. “Intento ponerme en el lugar de aquellas mujeres que estaban restringidas, definidas y confinadas por las «jaulas de oro» creadas por los hombres para una sociedad diseñada por y para ellos. Pienso en cómo las mujeres intentaron romper con eso, a buscar la verdad en su propia esencia femenina y cómo lograron construir un espacio para sí mismas, derribando barreras. Es gracias a esas mujeres que hoy estoy acá”.

Una historia reinterpretada por la mirada femenina

Diane Kruger interpreta a Rosemonde, una mujer con experiencia que le enseña a la joven Isabelle de Merteuil, el peligroso arte de la seducción y la manipulación HBO MAX

La novela francesa, aunque fue escrita hace dos siglos, inspiró distintas adaptaciones: para cine, teatro y televisión. Como los clásicos, tiene algo que hace que el público vuelva a ella. “Creo que lo interesante de esta versión”, explica Kruger, “es el cambio en el punto de vista. En lugar de contar la historia a través de los personajes masculinos, lo hace a través de la mirada femenina. Al ser una precuela, indaga en la psiquis de estas dos mujeres. Se siente realmente interesante y fresca. Añade algo que es relevante y moderno”.

Para Vartolomei, no es la primera vez que le toca interpretar a una mujer fuerte y rebelde. Bajo la mirada de Jessica Palud (la directora de The Seduction) trabajó en Maria, la biopic de Maria Schneider. En la película L’événement, se puso en el cuerpo de una mujer que realizó un aborto en la década de 1960, cuando todavía era ilegal en Francia.

“Lo que me gusta cuando decido interpretar a un personaje son sus luchas”, confesó la actriz a LA NACION. “Me gusta cuando la sociedad les dice a estos personajes que no son capaces de hacer algo y tienen que luchar contra las reglas o hacer las suyas. Es ese conflicto interno, esa duda, ese cuestionamiento constante sobre lo que quiero hacer, lo que no se me permite hacer y cómo podría hacerlo. Todas esas preguntas crean un monólogo interior que me ayuda para interpretar a todas estas mujeres”.

En The Seduction, Rosemonde e Isabelle son amigas y rivales HBO MAX

Sin embargo, entre Isabelle y Rosemonde existe cierta tensión mientras avanza The Seduction. “Su relación se basa en la transmisión, cuando la serie comienza Isabelle todavía no lleva el famoso apellido. Rosemonde la inicia en el deseo y el placer a través de la alta sociedad, ese es el inicio de la rivalidad entre ellas”, explica la actriz francesa. “Rivalidad que también es afecto, porque creo que Rosemonde se ve reflejada en Isabella y quiere darle las armas a una generación más joven para que no repita sus errores”.

“Este personaje me enseñó lo difícil que es reconocer que vivimos en una sociedad patriarcal”, dice Vartolomei. “Diane antes dijo que está hecho por y para los hombres, y que las mujeres luchan para encontrar su lugar, su libertad, dentro de este sistema. Es una búsqueda de independencia que se está acelerando hoy. Creo que eso se ve reflejado en la serie siempre que los hombres intentan mantener a las mujeres abajo. Pero ellas siempre encuentran la fuerza para levantarse. Eso es algo que podemos experimentar hoy. Verlo en la pantalla, representado por estas mujeres, por este retrato tan fidedigno, con tanta profundidad y sutileza, creo que es útil y nos da más confianza para las que lo estamos viendo”.

Entre la televisión y el cine

"Para ser honesta, se sintió muy auténtico filmar en Francia y hablar en francés. Se sintió como una producción grande. Fue un rodaje grande", asegura Kruger a LA NACION sobre la etapa de filmación de esta producción HBO MAX

Al igual que su personaje, Diane Kruger es la figura más experimentada del dúo. Participó en grandes producciones de Hollywood, como Bastardo sin gloria, y dramas independientes como En pedazos. “Este es una serie de TV y ya por eso es diferente”, aclara para LA NACION sobre la diferencia de filmar una producción como esta.

“Para ser honesta, se sintió muy auténtico filmar en Francia y hablar en francés. Se sintió como una producción grande. Fue un rodaje grande. Me encantó filmar en Francia, no soy francesa, aunque de corazón sí lo soy. Los personajes femeninos, en las producciones europeas, suelen estar mejor pensados. Lo que más aprecio de este trabajo es que tuvimos una sola directora para toda la serie, Jessica Palud. Ella tomó las decisiones para hacer lo que tenía en mente. En las series de los Estados Unidos tenés showrunners y es muy difícil trabajar así, porque el director que está en el set no puede aprobar ningún cambio en el guion o tomar decisiones fundamentales sobre el proceso creativo. Pero eso sí fue posible en este caso y es maravilloso”.

Vartolomei comparte el entusiasmo: “Me divertí mucho en el set. La serie me permitió ser creativa con el rol. Pude ir más allá, porque tuvimos tiempo para filmar los seis episodios y quería que cada uno mostrara la evolución de mi personaje. Es un personaje rico porque es vulnerable y frágil al principio, es inocente, pero al mismo tiempo está llena de ira. Explora la sexualidad y el deseo de cambio. Su furia convierte su alma en algo más oscuro”.

En el mundo de The Seduction, los personajes que usan las herramientas que la naturaleza les dio para escalar posiciones no lo hacen solo para sobrevivir, sino para vivir. También están más allá del bien y del mal.