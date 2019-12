The Witcher: la adaptación de los libros a la pantalla, según su creadora

En Comic Con argentina. Henry Cavill junto a la showrunner de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich Crédito: Netflix

María Fernanda Mugica SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 11:09

Cuando le acercaron el proyecto de realizar una serie inspirada en los libros de la saga de Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski, a Lauren Schmidt Hissrich no le pareció que era la persona indicada para hacerlo. A pesar de su amplia experiencia como guionista y luego también como productora en series como Parenthood, Private Practice, Daredevil, The Defenders y The Umbrella Academy, ella no se sentía cómoda con la idea de hacer la adaptación de una serie de género fantástico. Hasta que leyó los libros y cambió de opinión y se convirtió en la showrunner de The Witcher, la serie que Netflix estrena hoy.

"Creo que por mucho tiempo la fantasía fue vista como un género que era solo para un segmento de personas -dice Schmidt Hissrich en una charla con LA NACION, durante su reciente visita a Buenos Aires-. Te imaginas a gamers, geeks, nerds. Lo que está pasando últimamente es que está claro de que la fantasía tiene un público mucho más amplio. Hubo algunas series muy populares de fantasía que abrieron esas puertas. Yo quería asegurarme de que era la persona correcta para honrar al material original y darle la vida que merece. Y no estaba segura. Pero cuando empecé a ver cómo se juntaban los personajes principales supe que podía escribirlos como a una familia, que eso era algo en lo que podía profundizar. El resto me empezó a parecer como un desafío interesante y que podía enfrentarlo".

Trailer The Witcher 02:09

Video

La saga creada por Sapkowski, que inspiró también a una serie de videojuegos muy populares, tiene otro elemento que atrajo a Schmidt Hissrich: la riqueza de la representación de los personajes femeninos. Si bien el protagonista de la serie es Geralt, interpretado por Henry Cavill, comparte la historia con Yennefer, una hechicera muy poderosa, interpretada por Anya Chalotra, y Ciri, una princesa que tiene un poder especial, a quien encarna Freya Allan.

"En los libros hay personajes femeninos muy fuertes, que fue lo que más me atrajo en un principio -dice Schmidt Hissrich-. Definitivamente me identifico con Yennefer y ni bien pude meterme más en profundidad con ese personaje, investigar su pasado y ver todo el dolor por el que pasó y como eso la convirtió en la persona poderosa que es, fue algo muy interesante para mí".

Anya Chalotra interpreta a Yennefer Crédito: Netflix

A pesar de que las bases de esas mujeres poderosas estaban asentadas en los libros, la guionista y productora quiso profundizar en sus historias para que fueron aún más interesantes. "Lo que creo que les aporté, que no estaba tan definido en los libros, fueron los relatos de sus pasados -explica-. Yennefer es el ejemplo perfecto. En los libros la conocemos cuando es súper poderosa, fría, calculadora y parece estar por sobre todas las cosas. Sin embargo, se nota que tiene algo que esconder. Así que pensé que crear la historia de su pasado era clave. Para mí es importante entender de dónde vienen los personajes. Lo que ahora ves como su poder es parte de un mecanismo de defensa que ella construyó para protegerse. Me interesa lo que hay por debajo de eso, su corazón y el sufrimiento por el que pasó cuando era chica. Las mujeres son muy poderosas en los libros pero les quise dar el sentido de dónde viene ese poder y qué es lo que aun están buscando. Porque lo que tampoco quiero hacer es un retrato unidimensional de mujeres que son completamente fantásticas y tienen todo bajo control. Tienen que ser tan complicadas como los personajes masculinos así que les dimos muchas capas".

Geralt también es un personaje que va tomando mayor complejidad a medida que avanza la historia. Es un mago que, en principio, solo parece preocuparse por matar monstruos para ganar dinero pero no es tan así. Sus encuentros con distintos personajes comienzan a revelar otras facetas de su personalidad. Para Schmidt Hissrich, esa complejidad de Geralt es lo que lo convierte en un héroe ideal para esta época.

Henry Cavill como Geralt, protagonista de The Witcher

"Me encanta que Gerald tenga tantos aspectos distintos -dice la showrunner-. Como es el héroe de la serie, porque es el protagonista, el público espera que sea heroico, que tome todas las decisiones correctas y siempre estar de acuerdo con él. Esa es la expectativa. Me encanta que le dimos vuelta a esto. Va a haber momentos en los que va a hacer algo que les va a parecer horrible, no es que no tenga razones para hacerlo, pero van a preguntarse ´¿cómo puede haber hecho eso?´. Pienso que es el tipo de héroe que necesitamos en este momento porque como sociedad tendemos a decidir cómo es una persona, la ponemos en una cajita y eso es todo lo que pueden ser para nosotros. Lo que espero que estemos haciendo con Gerald es mostrar que aún la gente en la que queremos creer y, aún con las mejores intenciones, no siempre van a hacer lo correcto. Eso no quiere decir que podemos cancelarlos y seguir adelante, tenemos que seguir dándole a las personas oportunidades para ser mejores y aprender".

Una de las características del género fantástico que le resultan más atractivas a Schmidt Hissrich es la capacidad de hablar de temas de la actualidad de una forma indirecta o metafórica. Algo que sucede en esta historia. " The Witcher es una historia de forasteros -dice-. Es sobre personas que se separan de otros y dicen ´sos distinto a mí así que no sos lo suficientemente bueno´ o ´no podés vivir en mi pueblo´. Eso está pasando en el mundo ahora mismo. Nos estamos aislando cada vez más y queriendo estar solo con gente que se parece a nosotros. Espero que la serie ayude a construir empatía con gente que no tiene un aspecto parecido al nuestro o hacen lo mismo que nosotros".

La showrunner de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, antes de ingresar a participar de un panel de la Comic Con argentina Crédito: gentileza Netflix

En esa búsqueda de tratar problemas actuales dentro de un marco de entretenimiento, hay un elemento que es de gran ayuda: el humor. Según cuenta la guionista y productora, la presencia del humor en los libros es muy grande y para ella fue fundamental trasladarlo a la serie. "Para mí era muy importante mantener eso porque creo que la fantasía trata temas tan importantes, como la política o las jerarquías sociales, o en este caso hablamos de racismo, la xenofobia y el sexismo, que se puede convertir en algo demasiado serio -explica Schmidt Hissrich-. Lo que tenemos que hacer es que el público disfrute viendo la serie. Tiene que ser divertida y tener retratos precisos sobre gente que vive en un mundo muy complicado. A menudo, cuando las personas se enfrentan a la tragedia o complicaciones apelan al humor. Es una característica muy polaca (como el autor de los libros). Tenemos un productor polaco que siempre me recuerda: cuando las cosas parece que no podrían ser peores, después te reís y seguís para adelante. Intentamos poner eso en los personajes".