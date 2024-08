Todas las diferencias de la segunda temporada de The Last of Us con el juego

Escuchar

Una de las series más importantes de Max es The Last of Us, la cual está basada en un videojuego que tiene el mismo nombre, en el que se presenta un mundo apocalíptico donde los protagonistas deben protegerse de una pandemia que fue causada por un hongo.

Pedro pascal y Bella Ramsey en The last of us

Cuando las personas son infectadas por el hongo Cordyceps, las transforma en “Runners” y “Clickers”, entre otros. Por lo que los objetivos principales son buscar una cura para la afección y sobrevivir a los masivos ataques que ponen en peligro la vida de los personajes.

The Last of Us tendrá giros en su segunda temporada

Qué modificaciones podrían verse en la segunda temporada de The last of us

Pese a que Max aún no anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de The Last of Us, se estima que puede llegar a la plataforma de streaming durante el 2025; sin embargo, ya existen algunas teorías que explican que esta entrega tendría ciertas diferencias con el videojuego.

Pese a que la primera parte se mantuvo fiel a lo que se cuenta en el juego, también se realizaron algunos cambios. Sin embargo, se cree que en la siguiente producción estas modificaciones serán más drásticas, debido a que la historia de la segunda parte es mucho más extensa, tendrá más personajes y su narrativa no será lineal.

Pedro pascal y Bella Ramsey seguirán siendo los protagonistas de la serie

Una de estas teorías es sobre la relación de "Abby" con el público, puesto que se cree que su aparición en la serie se presentará de una manera más amable, lo que le permitirá a los espectadores conectar con ella y no la rechacen de manera inmediata, como en el juego, en el que se presenta de manera brusca.

Otro de los posibles cambios que serán significativos es que la canción que "Joel" le dedica a "Ellie" cuando le enseña a tocar la guitarra "Future Days" de Pearl Jam podría cambiar, esto porque la historia está ubicada temporalmente en el año 2003 y dicha canción se lanzó en 2013, lo que puede afectar la coherencia de la cronología.

Como en la primera parte no se le realizó un gran énfasis a las personas infectadas, lo más probable es que en esta entrega tengan un papel más importante, puesto que se podrían ver con más frecuencia. Sin embargo, su participación con escenas masivas de contagiados se reduciría, según el medio mencionado anteriormente.

Habrá nuevos personajes y giros inesperados

Los recuerdos conmemorativos que aparecen en el videojuego sobre Ellie y Joel podrían tener escenas más extensas, ya que se cree que estos momentos podrían estar durante todo un capítulo entero con el fin de que los fanáticos puedan conocer un poco más de su historia.

Una de las escenas más impactantes dentro de The Last of Us Part II es cuando Ellie tortura a Nora, lo cual no se deja ver de manera detallada dentro del juego, pero Max podría ser más explícito con esta parte, ya que le daría paso al impacto psicológico de Ellie.

El Tiempo (Colombia)