Tres series para el fin de semana: I´m Sorry, Jinn y Warrior

I'm Sorry

Andrea no se calla nunca. Ni siquiera cuando su marido le propone nuevas ideas para su vida sexual, cuando su mejor amiga despliega la crisis que le produjo su separación o cuando su doctora le anuncia que tiene que operarse. Para Andrea todo lo que le sucede a ella es material para hacer un chiste, para salir de un momento incómodo con una ocurrencia de la que es la primera en reírse. Y eso es I'm Sorry, la serie en la que la comediante Andrea Savage ( Veep) transforma sus experiencias como actriz, guionista, madre, esposa e hija en escenas para el consumo de todos. Nada parece estar fuera de los límites para Savage que además de poner una versión bastante cercana de su vida personal a disposición de los espectadores también se para frente a las cámaras para interpretar situaciones que ya vivió cuando no había ninguna cerca. Cerca del Larry David de Curb Your Enthusiasm aunque con mucha menos misantropía a cuestas, Andrea, el personaje, demuestra lo que ocurre dentro de una mente cómica que nunca se detiene. 3 temporadas. Disponible en Flow .

Jinn

Gracias a la era dorada de las series y el efecto propalador de las plataformas de streaming los espectadores pueden acceder a contenidos de territorios que de otro modo jamás hubieran tenido a su alcance. Y que, de hecho, probablemente nunca se hubieran realizado sin contar con la distribución global que garantiza un servicio como Netflix . Allí aparece Jinn, una serie producida y grabada en Jordania. La ficción de cinco capítulos hablada en árabe utiliza los elementos del drama adolescente, la fantasía y el terror para contar la historia de un grupo de alumnos de secundario que luego de visitar Petra, el yacimiento arqueológico ubicado al sudoeste de su país, empiezan a experimentar violentos episodios. La sospecha de Mira, la protagonista, es que todo se debe a los sobrenaturales Jinn, unos seres que habitaban el antiguo lugar antes de que los humanos los expulsaran. Grabada en los imponentes escenarios naturales, la serie permite conocer las similitudes y diferencias de una cultura lejana en sus propios términos. 1 temporada. Disponible en Netflix.

Warrior

Para muchos espectadores la serie Kung Fu, protagonizada por David Carradine como un inmigrante chino llegado al lejano Oeste norteamericano, fue la primera introducción a las artes marciales y el continente asiático. El problema es que aquel programa de los años setenta era un retrato muy poco fiel y nada respetuoso de la cultura china. Y, según Bruce Lee, era además un plagio de la idea que el legendario actor y artista marcial le había presentado a los estudios de Hollywood que la rechazaron sin más. Warrior no sólo le hace justicia a Lee, en cuyas notas está basada la trama, sino que consigue uno de las series más vibrantes, violentas, entretenidas y socialmente relevantes de los últimos tiempos. Ambientada en la San Francisco de 1878, la historia sigue el derrotero de Ah Sahm (Andrew Koji ), un hombre con enorme talento para las artes marciales que llega a los Estados Unidos desde China para buscar a su hermana entre las diferentes facciones de mafiosos que dominan la comunidad de inmigrantes asiáticos. 1 termporada disponible en Max Prime.