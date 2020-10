Series: de la nueva serie de Patrick Dempsey a la gran ficción de Jason Sudeikis

Patrick Dempsey en Devils Crédito: Universal

Patrick Dempsey en Devils. Cinco años después de su salida de Grey's Anatomy el regreso de Patrick Dempsey a la pantalla chica lo muestra casi en el extremo opuesto del doctor Derek Sheperd, más conocido como McDreamy, que interpretaba en el drama médico. Si el neurocirujano creado por Shonda Rhymes era una persona de intachable trayectoria profesional y ética incuestionable todo lo contrario se puede decir de Dominic Morgan, su personaje en esta serie filmada en Londres a partir de una novela italiana. En el contexto del mundo de las finanzas internacionales la codicia y las ambiciones están a la orden del día y para organizar el caos- o instigarlo-, está el poderoso Morgan, un hombre siempre dispuesto a manipular a los demás para conseguir sus objetivos. Cuando su más brillante discípulo, Massimo (Alessandro Borghi), empieza a sospechar de sus intenciones y se transforma en sospechoso de un crimen, empiezan a influir en sus vidas otros factores como la organización al estilo wikileaks que tiene a la argentina Sofía Flores (interpretada por la actriz española Laia Costa) como su más aguerrida representante. Una temporada. Disponible en Universal TV/ Flow.

Chris Rock en Fargo.Después de tres temporadas que demostraron el talento del guionista y escritor Noah Hawley para recrear y amplificar el tono creado por la película de los hermanos Coen, que la cuarta entrega de la serie vuelva a conseguirlo no debería ser una sorpresa. Sin embargo esta vez las ambiciones estéticas y narrativas de Hawley parecen apuntar a toda la obra de los Coen y los resultados son notables. La miniserie de once episodios está ambientada en Kansas durante la década del cincuenta, pero su prólogo retrocede en el tiempo para que los espectadores comprendan el cuadro de situación en el que transcurrirá todo el relato. Con humor, violencia y grandes personajes siempre al borde de la caricatura Fargo cuenta ahora con un elenco de excepción que encabeza Chris Rock, más conocido por sus habilidades como comediante que por sus trabajos dramáticos. Sin embargo, Rock es el actor indicado para interpretar al ambicioso Loy Cannon, un mafioso con ínfulas de hombre de negocios que se enfrentará con sus rivales italianos liderados por Josto Fadda, encarnado por Jason Schwartzman en toda su pusilánime gloria. Al duelo de voluntades y torpezas entre ambos se suman las interpretaciones de Jessi Buckley (Pienso en el final) como una sicótica enfermera y Timothy Olyphant como un policía implacable. Cuatro temporadas. Disponibles en Directv Go.

Jason Sudeikis en Ted Lasso. En un año con casi ninguna certeza en casi todos los aspectos de la vida, resulta especialmente satisfactorio decir que esta comedia creada por Brendan Hunt, Bill Lawrence y Jason Sudeikis es una de las mejores series del año y ciertamente la más destacada en su género. Con una premisa que en otras manos podría haber colapsado por el peso de los clichés y estereotipos, esta ficción en cambio se eleva gracias a cada uno de sus elementos. Y su mayor valor es Sudeikis y su interpretación del personaje del título, un entrenador de futbol americano que es contratado para ser el nuevo director técnico de un equipo de la Premiere League británica. Sin saber nada del fútbol como se lo conoce en todo el mundo salvo en los Estados Unidos, Lasso acepta la oferta de Rebecca (Hannah Waddingham), la nueva dueña del club decidida a arruinarlo para vengarse de su exmarido que adora al equipo mucho más de lo que la quiso a ella. Desde su desprecio por el té a sus dificultades para entender las reglas del juego, el personaje es la definición de un pez fuera del agua, pero aun así su optimismo y sinceridad logran conmover hasta el más envarado de los británicos con los que se encuentra. Una temporada. Disponible en Apple TV+.

