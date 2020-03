Tres series con actrices inolvidables para descubrir este fin de semana

Diane Guerrero en Doom Patrol

26 de marzo de 2020

Lisa Kudrow en Feel Good. "Es icónica", dice una de las protagonistas de esta comedia la primera vez que ve en persona a la madre de su novia. Más allá del lógico nerviosismo de la situación, la frase tiene una carga metadiscursiva evidente. Es que Linda, así se llama el personaje, está encarnada por Lisa Kudrow , un definitivo ícono de la comedia para toda una generación. O dos. En esta comedia británica creada y protagonizada por la canadiense Mae Martin , todo gira en torno a Mae, una joven mujer con un pasado de adicciones y problemas varios que emigró a Londres para empezar de nuevo. Y probablemente para escaparse de su mamá, a la que la ex Phoebe de Friends le aporta todo su oficio. Desde las primeras escenas en la que la protagonista se comunica con sus padres a través de Facetime, la tensión entre madre e hija es palpable, lo mismo que la complicada personalidad de Linda, que se manifiesta cuando finalmente se reúnen y discuten viejos rencores y heridas sin sanar. Para hacer todo más complicado y gracioso, parte de la charla ocurre a bordo de un carrito del tren fantasma, que Linda considera relajante. Todo mientras su hija intenta hacer las paces con ella, entre varios sustos y unos cuantos gritos de espanto, que es lo que las une. Una temporada. Disponible en Netflix

Diane Guerrero en Doom Patrol . Pocas series tuvieron tantos personajes femeninos como Orange Is the New Black . Y lo cierto es que nunca hubo una ficción televisiva que abarcara tanto del espectro de la condición femenina e incursionara en la comedia carcelaria. Claro que por todos sus evidentes méritos, la estructura de cada episodio limitaba la aparición de muchas de las integrantes del elenco. Sin embargo, aun con esas restricciones, Guerrero consiguió que su Maritza resultara inolvidable: inteligente, rápida de reflejos y siempre dispuesta a hacerse la tonta para lograr sus objetivos, Maritza era puro disimulo y control mientras que Jane, el personaje que la actriz interpreta en Doom Patrol daría lo que fuera por controlar su peculiar poder. Con 64 personalidades distintas y cada una con su propia "habilidad", Jane es un papel con el que sueñan todas las una actrices y Guerrero logra hacerle justicia. Una temporada. Disponible en Cinemax/HBO Go.

The Plot Against America

Winona Ryder en The Plot Against America. Un emblema de la generación X y una de esas historias de tropezones, caídas y redenciones que tanto gustan en Hollywood, en esta serie basada en la novela de Philip Roth , Ryder vuelve a demostrar por qué fue una actriz imprescindible en la década el noventa y por qué es tan buena noticia que la industria finalmente haya "liberado" a Winona. Como sucedió antes en Stranger Things , ahora en The Plot Against America cada vez que la actriz aparece en escena el equilibrio del cuadro se inclina hacia ella. Y no se trata solo del detallado trabajo de vestuario y maquillaje de época, sino sobre todo del magnetismo de Ryder. Como Evelyn, la hermana solterona de Elizabeth (una magnífica Zoe Kazan), la madre judía en el centro del relato de David Simon, Ryder pone toda su expresividad al servicio de un personaje con mucha más profundidad de la que aparenta en un principio. Sus claroscuros empiezan a vislumbrarse en las escenas que comparten las hermanas divididas por el miedo, el racismo y el peso de la historia. Una temporada. Disponible en HBO/HBO Go