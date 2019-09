Un recorrido por el café temático que celebra los 25 años de Friends, en Palermo

Para celebrar los 25 años de Friends, se montó en Palermo un café con algunos de los objetos y espacios más recordados de la icónica serie Crédito: Prensa Warner Channel

Hay algo que en Friends permanece inoxidable, aún 25 años después de su estreno. Y mucho tiene que ver no sólo esa dosis de imperfecta realidad con las que lidiaban sus protagonistas, sino también con el leitmotiv de la serie en sí: la amistad imperecedera y sus puntos de encuentro.

En busca de celebrar ese espíritu, Warner Channel decidió montar en pleno corazón de Palermo, a unos pocos pasos de Plaza Serrano. Desde el jueves, los fans de la serie que se emitió entre 1994 y 2004 -y cuyas repeticiones la han consagrado como un clásico televisivo- tienen la posibilidad de visitar este espacio que, en realidad, son muchos espacios en sí.

Ya desde la fachada, el Warner Cafe da pistas del espíritu neoyorkino que lo atraviesa con un taxi amarillo estacionado en su entrada. Y una vez cruzada la puerta, es el tradicional punto de encuentro de Ross, Phoebe, Monica, Rachel, Chandler y Joey, el Central Perk, el que se materializa, a través del mítico sillón anarajando en el que el grupo de amigos comparten penas y alegrías. Por supuesto que es posible tomarse una foto ahí sentando, solo o acompañado, y disfrutar de un breve descanso antes de seguir el recorrido.

Una mesa ratona con revistas y tazas de colores refuerzan el concepto, justo enfrente de un pequeño escenario como el que utilizaba Phoebe para interpretar "Smelly Cat". Allí, bandas y solistas pasan a lo largo de la jornada para entonar algunos clásicos de los 80 y los 90. Del otro lado del salón, una barra sirve café y galletas de cortesía para los visitantes.

Bordeando el bar, luego de tomarse la foto de rigor con la escultura del perro blanco que decoraba el living de Chandler y Joey, se puede caminar por un pasillo repleto de frases y perlitas de algunos de los 236 episodios que tuvo la sitcom. Y al final, se accede a un espacio en el que es posible grabar una versión personal de la apertura de la serie, al ritmo, por supuesto, de "I'll Be There For You".

En el primer piso, hay otros espacios icónicos para visitar e interactuar, como el sillón para mirar televisión del departamento de Chandler y Joey, y una recreación del pasillo que separaba su hogar de solteros con el de Monica y Rachel. También, un enorme pavo de utilería permite emular uno de los episodio más hilarantes y recordados de la sitcom, que transcurría en las vísperas de una cena de Acción de Gracias.

Algunos tips

-El Warner Cafe funciona en Honduras 5015, y se puede visitar el viernes 20, de 12 a 20, y el sábado 21 y domingo 22, de 12 a 21 horas.

-La entrada es gratuita, y la visita se extiende por 20 minutos. No hay venta de bebidas ni de alimentos en el lugar, ni tampoco mesas para sentarse; la idea es moverse por los distintos espacios para poder disfrutar de la experiencia.

-Si durante la visita se comparte alguna de las imágenes en Instagram utilizando los hashtags #WarnerCafe y #Friends25, es posible llevarse la foto impresa como souvenir.

-Antes de entrar al pequeño estudio montado para grabar la apertura, es necesario brindar un número de teléfono al que se enviará el video ya editado, vía whatsapp.

-Por el escenario del Central Perk pasan algunos cantantes y bandas haciendo covers de los 80 y los 90, pero sus apariciones no están programadas.