WandaVision: Disney+ y Marvel presentaron el primer trailer

Dos superhéroes que intentan disimular sus habilidades especiales y ser parte de una sociedad son los nuevos personajes con los que Disney+ y Marvel piensan conquistar espectadores. Se trata de la serie WandaVision, que genera mucha expectativa y que acaba de mostrar sus primeras imágenes.

En el primer trailer de la serie, que fue estrenado anoche durante la ceremonia de los Emmy 2020, puede verse a esta simpática pareja interpretada por Elizabeth Olsen, como Wanda, y Paul Bettany, como Visión. Entre absurdos, saltos en el tiempo e imágenes inspiradas en las comedias clásicas de 1950, esta ficción promete un pasatiempo entretenido para los fanáticos de los cómics.

Tanto Olsen como Bettany retoman sus papeles de las películas de Los Vengadores, en la serie que se estrenará de forma exclusiva por Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, que estará disponible en Latinoamérica desde el próximo 17 de noviembre.

Según la sinopsis oficial, la ficción, dirigida por Matt Shakman y escrita por Jac Schaeffer, "combina el estilo de comedias clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)". La misma encuentra a Wanda Maximoff y Visión "viviendo una vida suburbana" que es "ideal" hasta que "comienzan a sospechar que no todo es lo que parece".

Una pareja muy normal: Wanda y Visión

WandaVision es otra de las series de Marvel Studios que se transmitirá exclusivamente por Disney+, ya que también se estrenará por esta plataforma The Falcon and the Winter Soldier y en 2021 desembarcará Loki.Y no hay que olvidarse que también están trabajando en Hawkeye, Ms. Marvel y Moon Knight.

