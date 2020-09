We Are Who We Are, la primera serie del cineasta Luca Guadagnino Crédito: HBO

28 de septiembre de 2020

We Are Who We Are (Estados Unidos-Italia/2020). Creadores: Luca Guadagnino, Paolo Giordano, Francesca Manieri, Sean Conway. Elenco: Jack Dylan Grazer, Jordan Kristine Seamón, Chloë Sevigny, Alice Braga. Disponible en: HBO y HBO Go. Nuestra opinión: buena.

El debut en el mundo televisivo del realizador italiano Luca Guadagnino le ha traído -y probablemente le siga trayendo- comparaciones con Llámame por tu nombre, su largometraje de 2017 nominado al Oscar, y basado en la novela del autor egipcio André Aciman. En aquel film con gran guion de James Ivory, teníamos como protagonista a un adolescente, Elio (Timothée Chalamet), que exploraba su identidad sexual con libertad, un políglota que se hundía en los libros con enorme placer, y que expresaba a través de su cuerpo cada sentimiento que lo invadía. En esencia: Elio no podía esconderse de lo que le pasaba porque todo estaba allí, a la vista, genuino, transparente. Al mismo tiempo, Guadagnino filmaba esos pequeños detalles y les otorgaba una trascendencia monumental (todo lo que parece pequeño es, en realidad, lo más significativo), abordándolos de una manera tan vívida que nos hacía sentir en el cuerpo el calor del norte de Italia en ese verano ochentoso.

We Are Who We Are, su primera serie, con ocho episodios dirigidos por el propio Guadagnino y coescritos con Paolo Giordano y Francesca Manieri para HBO, efectivamente tiene mucho de Llámame por tu nombre, aunque su propio creador se haya apurado a negarlo. Para Guadagnino, dicho film hablaba del pasado, mientras que la serie está centrada pura y exclusivamente en el presente, con todos sus capítulos titulados "Aquí y ahora". Sin embargo, los paralelismos son notables aunque su realizador los niegue y porque, aunque haya estrenado la remake de Suspiria en el medio, de algún modo retomó el estilo y construcción de los personajes de esa película que halló en el público adolescente el grueso de su audiencia más efervescente. De todas maneras, la diferencia clave es que con We Are Who We Are el director está concibiendo un universo emancipado de cualquier novela, está poniendo su voz y decidiendo qué querer contar, y es allí donde notamos un despegue.

Jack Dylan Grazer -uno de los pequeños de It, con un promisorio futuro en la actuación- interpreta a Fraser, un adolescente de catorce años que se muda a su pesar de Nueva York a una base militar en Véneto, Italia, con sus madres, Sarah (Chloë Sevigny) y Maggie (Alice Braga), parte del ejército de los Estados Unidos. Con Fraser ocurre lo mismo que con Elio: parece introvertido, y en realidad solo está esperando a alguien que lo haga reaccionar. Eso sucede cuando conoce a Caitlin (Jordan Kristine Seamón), otra joven hija de un militar que se ha mudado durante toda su vida, y que ahora permanece allí, en ese micromundo donde cada día se repite en loop. Entre ambos se genera una sensible amistad que Guadagnino retrata desde ambos puntos de vista -los primeros dos episodios resultan simplemente extraordinarios-, y que son el preludio a un vínculo en el que ambos comparten sus inquietudes respecto de sus respectivas identidades sexuales.

Es una decisión acertada poner el foco en la amistad y el autodescubrimiento, y no tanto en las relaciones amorosas, las cuales, acorde a la edad de los protagonistas (al menos en el caso de Fraser y Caitlin), suelen estar digitadas más por la fantasía que por la realidad, por el qué me pasa, por el hacerse preguntas, y no tanto por la acción.

Chloë Sevigny en el papel de Sarah Wilson Crédito: HBO

Si bien We Are Who We Are también explora lo que sucede en la base militar (allí se luce Sevigny con un personaje que simboliza la lucha de la mujer por estar al frente de un trabajo en el que enfrenta un machismo insoslayable), es también en esa subtrama donde languidece. Los mejores momentos son aquellos que tienen a los adolescentes como protagonistas, especialmente el cuarto episodio, una suerte de cortometraje audaz, vibrante y enérgico en el que ese grupo de chicos que vive de modo itinerante logra descansar por un día del mundo adulto, y realiza una fiesta con sus propias reglas. En esa enorme casa a la que entran sin permiso, con música de fondo, besos, pileta, comida improvisada y un reloj que no corre nunca, es donde cobra otro espesor ese mismo título que precede a cada capítulo.

We Are Who We Are es una serie sobre la diversidad, pero también sobre el celebrar esos instantes fugaces donde nadie viene a interrumpir el disfrute, y por ello nos permitimos ser lo que somos. En este aspecto, Guadagnino se acerca con respeto a los pormenores del universo adolescente, porque sabe que la magia está allí, donde el tiempo no es un problema (las elipsis responden a esto), y donde no hay consciencia de lo efímero.

Cuándo y dónde verla. We Are Who We Are se puede ver todos los lunes a las 23 por HBO, y también se encuentra disponible en HBO Go.

