A minutos de terminar este primer programa de ShowMatch en el que reinaron los recuerdos y los agradecimientos, la producción le tenía preparada una sorpresa a Marcelo Tinelli : un clip protagonizado por sus cinco hijos.

Con fotos de la familia de fondo, Micaela , Candelaria , Francisco , Juanita y Lorenzo prestaron sus voces para leer un texto en el que le dijeron a su papá lo orgullosos que se sienten de él y lo importante que es para sus vidas. "Quedate tranquilo que hiciste todo", es una de las frases que le dedicaron. "Estamos orgullosos de vos y le hacemos honor a la vida, que nos trató mejor que a ese niño que fuiste", afirman en otro tramo del clip.

Los cinco recordaron momentos que compartieron y comparten junto al conductor y los valores que les inculcó. "Nos enseñaste a amar y a pedir perdón", expresan casi al final, en el que cada uno de de ellos le dicen "te amo".

"No me lo esperaba. Hermoso. Hermosa sorpresa. Gracias a mis cinco hijos hermosos por este video, por las cosas que dicen. Estoy muy orgulloso de los cinco", expresó Tinelli, visiblemente emocionado. Luego, quiso nombrarlos a los cinco. "Mica tiene 30 años, la edad del programa. Cande, 28, y le cambiaba los pañales en el estudio los primeros años de Videomatch. Fran, 21; fue mi primer hijo varón y le decía que soñaba que fuera de San Lorenzo y que pudiéramos dar una vuelta olímpica. Juani nació en 2002 y tiene todo para cantar, bailar y hacer lo que quiera. Lolo llegó el año en el que le pude cumplir la promesa a Fran y dar la vuelta olímpica en la Copa Libertadores. Es un regalo maravilloso que me dio mi mujer y le voy a estar agradecido toda mi vida", expresó y volvió a agradecerles sus palabras.