Tras una apertura llena de música y nostalgia, el conductor habló de su regreso a la televisión

Como todos los años, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos en el primer programa de ShowMatch para hablarle directamente a su público. Esta vez, se esperaba que su discurso estuviera empapado de dos situaciones que lo atraviesan: los 30 años de su popular ciclo televisivo y su incesante coqueteo con la política, que se intensificó durante los meses en los que no estuvo al aire.

Después de la apertura musical, de los saludos y abrazos con quienes formaron parte del staff en algunos de estos 30 años de programa, llegó el momento tan esperado. "¡Buenas noches, América! Gracias a todos, a ustedes que están ahí. A estas diosas que han venido a cantar, y entre tantas diosas, la diosa de mi hija, Candelaria. A todos mis compañeros que han pasado por este ciclo. No tengo más que palabras de agradecimiento, es un momento hermoso. No me quería quebrar, pero es muy difícil. A muchos no los veía desde hace casi 30 años", comenzó expresando, con lágrimas en los ojos y ahogado en llanto.

"Hay muchísima emoción acá en el estudio y es una noche única. Yo pensé que nunca iba a llegar, pero la vida te hace regalos. Están mis compañeros con los que arrancamos, con los primeros clips deportivos", recordó.

"Es muy difícil separar lo que significa ShowMatch de mi vida personal. El programa, ustedes y yo hemos crecido juntos, aprendiendo de cada etapa que nos toco vivir. En momentos tan importantes como este se me vienen recuerdos muy importantes a la cabeza. Quiero tomarme un tiempito para agradecerle a la gente que este hizo que este sueño que comenzamos hace 30 años se haya convertido en realidad", señaló. "La palabra que más quiero repetir es gracias. De lo primero que me acuerdo es de mis viejos; le quiero agradecer a Lino y a Chiquita. Gracias a ellos, a Bolivar, mi pueblo, al que nunca dejé de volver. Ellos me enseñaron a luchar por lo que uno cree, a no bajar los brazos. Esos valores me los traje en una valijita a Buenos Aires una noche en la que tuvimos que internar a mi viejo. Agradezco a mi familia, a mi mujer (Guillermina Valdes), que es maravillosa, inteligente, hermosa. A mis hijos y a los hijos de mi mujer. Gracias por el amor incondicional que me dan cada día de mi vida", siguió agradeciendo.

"No me quiero olvidar de agradecerle a Sole (Aquino) y a Pau (Robles), madres ejemplares de mis hijos, para quienes tengo solo palabras de elogios", continuó, haciendo referencia a sus dos exesposas.

Luego, hizo un recuento de su carrera y agradeció a las primeras figuras con las que comenzó trabajando: José María Muñoz, Antonio Carrizo y Juan Alberto Badía, entre otros. "Yo empece en la radio, sirviendo café, yendo a buscar las credenciales a los clubes y comprando fiambre. Para mí ese trabajo era el mejor del mundo", aseguró. Después, recordó que su pase a la televisión se dio de la mano de Badía. "Me quiero detener en Juan Alberto, que fue muy importante para mí y para muchos de los artistas que están aquí presentes. ¡Fue tan generoso conmigo y con todos nosotros! He tenido un lujo de maestro y sé que hoy está tan feliz como todos nosotros. Hoy estás más presente que nunca", expresó en otro de los tramos más emotivos de su discurso.

"También quiero agradecerle a Gustavo Yankelevich. Él empezó este sueño, me dio la oportunidad de mi vida. Sabés lo que te quiero, así que gracias por tanto", siguió, y también recordó a los tres canales por los que pasó el ciclo: Telefe, Canal 9 y ElTrece. "Y a todo mi equipo de producción, que son los que dejan la piel para que todas las emisiones salgan perfectas. ShowMatch es sin de un gran en equipo", continuó.

Tal como sucedió en el fin de la temporada 2018, Tinelli reconoció que los tiempos han cambiado ("Si llegamos a hacer algunas de las cosas que hacíamos, nos levantan el programa en dos minutos") y para recordar a sus grandes competidores: Susana Giménez, Mario Pergolini y Adrián Suar. "Nos tocó perder, otras veces ganar, pero el balance fue muy positivo por sacar la mejor versión de nosotros mismos. Cumplir 30 años es un milagro, pero no viene del cielo sino de todos los que están del otro lado de las pantallas. Gracias por la fidelidad, porque desde hace 30 años nos abren las puertas de su casa. Gracias por hacernos formar parte de sus familias", expresó.

En ese momento, hizo su ingreso al estudio Claudio Villarruel, el primer productor del ciclo y con quien el conductor durante un largo tiempo estuvo distanciado. De hecho, su salida de Telefe se dio en momentos en los que el hoy periodista político ocupaba la gerencia de contenidos de aquella señal. Sin embargo, al verse se fundieron en un abrazo y se agradecieron mutuamente.

"Hoy hay muchos cambios que nos demuestras que queda mucho por aprender. Hay cambios culturales que llegaron para quedarse. Lo dije el último programa del año pasado: gracias a las mujeres, que son protagonistas de esos cambios y nos están haciendo abrir los ojos. Lo digo yo, que convivo con seis que están muy involucradas. Es una gran oportunidad para hacer una sociedad mejor", afirmó.

Para el final quedaría la única referencia a la situación actual del país: "Llegamos en un contexto muy difícil, donde todo pareciera ser cuesta arriba. Muchos pueden pensar que no hay de qué reírse, pero es en momentos como éste cuando un programa como ShowMatch es más útil: son momentos en los que está bueno juntarse en familia, con la gente que te hace sonreír y momentos en los que valorás a la gente que está con vos. Nosotros estamos acá, junto a ustedes".