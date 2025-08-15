Sin Bandera celebra sus 25 años de carrera en el Movistar Arena: cómo y cuándo sacar las entradas

El dúo mexicano-argentino Sin Bandera, formado por Leonel García y Noel Schajris, regresará a Buenos Aires con un show en el que celebrará los 25 años de trayectoria. La banda que enamoró a varias generaciones con sus baladas románticas se prepara para un espectáculo que no solo recorrerá sus más grandes éxitos, sino que también presentará los temas de Escenas, su nuevo álbum.

El dúo de Noel Schajris y Leonel Garcia cumple un cuarto de siglo Gentileza Fénix Entertainment Group

Escenas Tour -el cual se llevará a cabo a principios de 2026- iniciará en Argentina el 14 de febrero, en el marco del Día de los Enamorados, y tendrá lugar en el Movistar Arena, el estadio cubierto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Mientras que para lo que resta de las fechas, la cita será en distintas ciudades del país: el 16 de febrero en el Anfiteatro de Rosario, el 18 en el Arena Maipú de Mendoza y el 19 en el Quality Arena de Córdoba.

“Entra en mi vida”; “Kilómetros”; “Sirena”; “Que lloro”; “Mientes tan bien”; “Suelta mi mano” y “En esta no”, serán algunas de las canciones que los artistas interpretarán en un show íntimo, emotivo y lleno de nostalgia.

“¡Familia de Argentina, qué emoción volver a encontrarnos! Estamos muy felices de compartir con ustedes #EscenasTour y celebrar más de 25 años de historia”, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram de Sin Bandera, en el que agregaron cada una de las fechas en el país y brindaron información sobre la venta de entradas.

Sin Bandera se presentará en el Movistar Arena el 14 de febrero (Foto: Captura Instagram)

El posteo no tardó en recibir miles de mensajes de sus fanáticos, quienes celebraron la buena nueva. “Ay qué ganas de chocarme con alguien que me lleve”; “Dios mío, me muero. Necesito que vengan a España”; “No saben lo que espere esto!!! Tenemos una cita el 14 de febrero” y “Los amo era todo lo que necesitaba. Mi banda favorita del mundo”, fueron solo algunos de los comentarios.

Los fanáticos no tardaron en expresar su emoción por el regreso de Sin Bandera (Foto: Captura Instagram/@Sinbandera)

Entradas y preventa

Preventa exclusiva Galicia: lunes 18 de agosto desde las 13, únicamente a través de la web oficial del estadio.

Venta general: desde el martes 19 de agosto a las 13, por el mismo sitio y con todos los medios de pago habilitados.

Un cuarto de siglo de Sin Bandera

Sin Bandera se formó a principios del 2000, cuando se unió el talento de dos músicos que ya trabajaban en la industria: el mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris.

Sin Bandera debutó en 2000 y rápidamente se convirtió en referente de la música romántica en español (Foto: Instagram/@sinbandera)

Su primer álbum, homónimo, salió en 2002 y fue todo un éxito. Canciones como “Entra en mi vida” y “Kilómetros” se convirtieron en himnos del pop latino y la banda ganó un Latin Grammy. A partir de ese momento, su carrera no paró. Sacaron varios discos más, como De viaje (2003) y Mañana (2005), y lograron una enorme popularidad en toda América Latina.

En 2008, sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su separación y ambos continuaron con sus proyectos solistas. Sin embargo, en 2015 se reencontraron para una gira que en un principio iba a ser Una Última Vez, pero la química y el amor de sus seguidores hizo que el reencuentro se volviera permanente.