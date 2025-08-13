Toto en Buenos Aires: fecha, lugar y cómo comprar entradas para el show con Christopher Cross

Toto confirmó su regreso a Buenos Aires para el sábado 13 de diciembre de 2025, con Christopher Cross como invitado especial. El anuncio retoma el envión de su visita del año pasado y adelanta una noche de clásicos como “Africa”, “Rosanna”, “Hold The Line” e “I’ll Be Over You”.

La formación que llegará al Campo Argentino de Polo reúne a Lukather (guitarra/voz) y Williams (voz), con Greg Phillinganes (teclados/voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (vientos, percusión y voz) y Dennis Atlas (teclados/voz). En la previa, Christopher Cross anticipa un set con “Sailing” y “Ride Like The Wind”, reforzando el pulso soft-pop antes del bloque principal.

En noviembre de 2024, ante un Movistar Arena colmado, la banda mostró por qué su marca registrada es la precisión, el groove y una “magia” de alto oficio. Hubo capas de público —familias enteras y especialistas—, una lectura del repertorio que combinó hits radiales con rescates del debut de 1978 y hasta guiños a Hendrix y a los Beatles. Todo orbitó alrededor de la dupla histórica de Lukather y Williams, respaldada por un ensamble de nivel quirúrgico.

El presente del grupo también se explica en cifras: “Africa” fue certificado diamante por la RIAA y superó los 2000 millones de streams en Spotify; “Hold The Line” cruzó el umbral de 1000 millones. El catálogo de Toto se reproduce más de tres millones de veces por día solo en Spotify, con más del 50% de la audiencia por debajo de los 34 años.

Cómo comprar las entradas: preventa y punto de venta

La preventa exclusiva con tarjetas Visa de un banco comenzará el jueves 14 de agosto a las 10 y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock; una vez finalizada, se habilitará la venta general. Los tickets se venden únicamente a través de EntradaUno.

Datos clave de Toto en Buenos Aires