Sin filtro, “La negra” Vernaci cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre los varados

Días atrás, desde Miami, Yanina Latorre generó una fuerte polémica por sus dichos respecto a la relación entre el turismo y el ascenso en el número de contagios de Covid-19. “El problema son los piquetes, las manifestaciones y que en los lugares más humildes la gente toma mate y lo comparte”, dijo en relación a las situaciones que disparan la cantidad de casos de coronavirus. Ahora, Elizabeth Vernaci se refirió a sus palabras con irónicos comentarios que hizo en el ciclo que conduce, Sobredosis de TV (C5N).

“El problema no somos los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa siete días”, sostuvo Latorre desde la costa de Florida, en diálogo con sus compañeros de Los Ángeles de la Mañana (eltrece). “El problema son los piquetes, las manifestaciones y que en los lugares más humildes, la gente toma mate y lo comparte... Es la verdad, chicos”, arremetió.

Elizabeth Vernaci cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre los varados: “Ya no saben qué hacer”

Ahora, Vernaci hizo alusión a las palabras de la polémica panelista. Al aire en Sobredosis de TV, su co-equiper Juan Di Natale aseguró que Latorre “trabaja de varada”. Vernaci, por su lado, acotó: “La gente que toma mate no entiende, Yanina le dice a la gente que no tome mate... Si toman mate son populistas, si lo quieren al Papa son populistas, ya no saben qué hacer”.

Los dichos de Yanina Latorre sobre los varados

Hace algunos días, desde Estados Unidos, además de lanzar sus polémicas declaraciones sobre la responsabilidad de la suba de casos de coronavirus, Latorre despotricó contra el presidente Alberto Fernández y sus decisiones con respecto a la pandemia. Desde el balcón del departamento donde se hospedaba, la panelista volvió a criticar la multitudinaria celebración en el Obelisco tras al consagración de la Selección argentina como campeona de la Copa América 2021: “Se puede frenar ese festejo, de la misma manera en la que te mandan cuatro gendarmes a ver a mi marido y a todo el mundo que vuelve de afuera, o sea, cuatro ñoquis”.

En los días previos, Latorre ya se había manifestado en contra del primer mandatario a través de su cuenta de Twitter: “¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! Albertico, ¿en el Obelisco no te contagiás? ¿Serías tan amable de explicarme? Porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”.

LA NACION