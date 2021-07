La Voz Argentina: el inesperado reproche de Lali Espósito que sorprendió a Ricardo Montaner

Desde que coinciden como jurados de La Voz Argentina (Telefe), Lali Espósito y Ricardo Montaner, han tenido algunos roces. Aunque sus entredichos son en tono de humorada, en varios momentos dejan en evidencia sus maneras opuestas de pensar. Esta vez la cantante sorprendió al padre de Mau y Ricky con un inesperado reclamo, tras la audición de una participante que no los eligió: “¿Para qué trajiste a tu familia?”.

Todo ocurrió en el marco de la audición a ciegas de Solange López, de 21 años, quien logró que los cinco artistas se dieran vuelta, gracias a su sentida interpretación de “La despedida”. Su participación fue muy comentada en las redes sociales: en principio porque la canción que eligió es de la cantante Camila Gallardo, quien fue una de las finalistas de la edición chilena del ciclo (La Voz Chile).

Los jurados no se percataron de ese detalle, pero tuvieron que batallar para ganarse el corazón de la participante, e invitarla a sus respectivos equipos. Lali reconoció que se quedó “enamorada y embelesada” con la voz de la concursante: “Fue muy personal, que es lo que buscamos. Me dejaste sin palabras, quiero una voz como la tuya en mi equipo, sos muy distinta”.

La Voz Argentina: Lali Espósito le hizo un filoso reclamo a Ricardo Montaner: "¿Para qué trajiste a tu familia?" - Fuente: Telefe

Montaner fue el segundo en hablar, y aunque esta vez no recurrió a su imbatible argumento de haber sido el ganador de cinco ediciones previas del reality, puso todas sus herramientas persuasivas en escena: “Yo te voy a dar una noticia: tú puedes ser la voz argentina, no es una opinión, es una sentencia”.

“A mí me encantaría que sea al lado mío, me hace una ilusión enorme poner en práctica contigo todo lo que he aprendido”, cerró. Soledad Pastorutti también valoró la impronta de la joven: “Tenés una firmeza, vos ya sos una artista, eso se nota, tenés que agradecerlo, no cualquiera se sube al escenario, y vos viniste, te plantaste y cantaste”.

Como cierre de las devoluciones Mau Montaner se sinceró: “No hemos hablado hasta aquí de las desafinaciones que tuviste, que hubo varias, porque lo que hiciste fue tan bueno que no nos dimos cuenta de esos detalles, fue una presentación de estadio”. Su hermano, Ricky Montaner, acotó: “Tu llegaste aquí sin perder permiso, como si estuvieras en la sala de tu casa, eso fluye por tus venas y queremos verte en nuestro equipo”.

La Voz Argentina: cuestionaron a Lali Espósito por su lenguaje grosero durante el programa

Solange aseguró que le resultaba muy difícil definir quién sería su mentor, pero se decidió por Mau y Ricky. El intérprete de “Tan enamorados” no pudo contener su indignación y expresó: “Yo tengo que hablar con la producción”. A raíz de este comentario Lali le recriminó: “Montaner, estos chicos te van a arruinar el ciclo”.

Sin dejar que el cantante respondiera, la artista redobló el reclamo: “¿Para qué trajiste a tu familia?”. De inmediato, el padre de la dupla se defendió: “Yo no los traje”, dejando en claro que sus hijos fueron convocados al programa por su éxito musical.

En el mismo programa tuvieron otro intercambio de opiniones por el “lenguaje grosero” de la artista, y Montaner fue el primero que se quejó de sus palabras: “Yo cada vez que Lali dice una grosería pido perdón por ella”. Y le rogó a sus hijos que tampoco utilicen ese tipo de vocabulario: “¿Cuánto hemos gastado su madre y yo en su educación?”.

LA NACION