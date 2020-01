Trent Reznor: El pintor de los mejores paisajes sonoros de la era del streaming

Con su socio creativo Atticus Ross, son los responsables del soundtrack de Wachtmen; el recorrido de un hermético cantante de rock industrial -Nine Inch Nails- hasta la pantalla masiva Crédito: NYT

¿Quién podía imaginar que Trent Reznor iba a convertirse en el nuevo Rey Midas de la era del streaming? En principio, él mismo, artífice consciente y aplicado de una reinvención sorprendente cuyos primeros rastros pueden encontrarse en los 90, cuando Nine Inch Nails -la banda de rock industrial con la que se hizo conocido en todo el mundo- estaba en su apogeo pero no era su única ocupación.

Artista inquieto y multifacético, Reznor -de 54 años- trabajó asociado con David Bowie y Marylin Manson y empezó a crear música para el cine a mediados de esa década: sus aportes en Asesinos por naturaleza (1994), de Oliver Stone, y Carretera perdida (1997), de David Lynch, fueron cruciales, aun cuando por esos años enfrentaba una aguda depresión de la que pudo escapar luego de un largo tratamiento. Después vinieron el Oscar por la banda sonora de La red social (2010), de David Fincher , y su papel decisivo en el lanzamiento de Apple Music, importantes pasos previos a esta actualidad que lo encuentra transformado en una estrella de la industria capaz de hacerse cargo de la música de uno de los grandes sucesos de HBO, la celebrada serie Watchmen, y dejar exultantes a sus millones de fans en todo el mundo. Reznor fabricó la música de los nueve capítulos de la ficción comandada por Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) con su compinche creativo Atticus Ross, un productor londinense con el que también había ideado las atmósferas minimalistas de La red social y el soundtrack de La chica del dragón tatuado (2011), que incluyó la explosiva versión de "Inmigrant Song" (Led Zeppelin) intepretada por Karen O (Yeah Yeah Yeahs).

Experto en climas ominosos, este dúo al que hoy le sobran las ofertas también hizo muy buena música para Perdida (2014), otra película de Fincher, para el thriller post-apocalíptico de Susanne Bier Bird Box: A ciegas (2018) y para la notable serie La guerra de Vietnam (2017), de Ken Burns y Lynn Novick, todos trabajos que se pueden ver en Netflix.

¿Cuál es el secreto de Reznor? Cualquier certeza al respecto puede quedar desmentida ante el primer traspié, sobre todo en una industria caracterizada por esclavitud de los resultados de taquilla, pero su música oscura y abrasiva, generada en gran medida por el uso intensivo de viejos sintetizadores de los años 80, encaja a la perfección con los panoramas distópicos planteados por las ficciones más exitosas o elogiadas del momento, incluyendo el famoso capítulo 8 de Twin Peaks: The return, donde aparece "She's Gone Away", de Nine Inch Nails, y el de la quinta temporada de Black Mirror donde Miley Cyrus se anima con un cover ("Head Like a Hole") de esa misma banda que ahora mismo se encuentra en un parate temporario, pero siempre parece lista para sumarse al cartel de grandes festivales que le aseguren un cachet jugoso.

El último álbum de Nine Inch Nails -Bad Witch, atravesado por una cacofonía agresiva, cruda y misantrópica que cerró una trilogía en la que Atticus Ross también tuvo un papel clave- apareció en 2018, y desde ese momento los planes del grupo quedaron suspendidos, salvo por una participación en el Mad Cool español de ese año. El mensaje común de esos tres discos -los otros dos son Not the Actual Events (2016) y Add Violence (2017)- es tan claro como perturbador: el mundo está condenado a la destrucción, y la responsabilidad de ese caos recae enteramente en la humanidad. Perfecto para películas que vislumbran un horizonte negro.

Pero el marcado estilo de Reznor no ha impedido que Fincher lo contrate para una película de otro temperamento. Trent y Atticus también se hicieron cargo de la banda sonora de Mank, largometraje centrado en la figura de Herman Mankiewicz, el guionista de El ciudadano, famoso clásico de Orson Welles. Protagonizado por Gary Oldman, el nuevo trabajo del director de Seven será lanzado proximamente por Netflix.

La catarata de trabajos para la dupla fue tan asomborsa que terminó obturando la chance de incluir a Nine Inch Nails en la edición número veinte del Primavera Sound en Barcelona, un plan que tenían los organizadores desde el año pasado.

Con la seguridad de los que vienen pisando muy fuerte, Reznor y Ross evitan sistemáticamente dar pistas sobre su exitosa metodología de trabajo, pero dejan claro que no les temen a los desafíos ni a tomar iniciativas propias. En una entrevista reciente, el líder de Nine Inch Nails confesó que él mismo, fan del legendario cómic que dio origen a la serie Watchmen, se ofreció para ponerle música. E incluso se sintió con licencia para alardear: "Llegamos a una reunión con Lindenof sin saber nada de lo que él tenía pensado. Y después de escucharlo diez minutos lo paramos y le dijimos que nos habíamos perdido a los quince segundos de su extenso monólogo. Así que hicimos un poco lo que se nos dio la gana".

Lo cierto es que la música de los tres volúmenes de Watchmen es fundamental para el planteo estetico de la serie, y también es verdad que el último incluye una joya inestimable: la ensoñadora versión de un súper clásico de David Bowie, "Life on Mars?", que cierra con broche de oro una trilogía muy inspirada. Fan de Nine Inch Nails, Bowie comparó alguna vez la influencia de la banda de Reznor con la que en su momento tuvo The Velvet Underground.

Para ampliar un poco el estilo del catálogo, la pareja de moda también aceptó la oferta de Pixar para componer la música de Soul, película de animación que ha contado con las voces de Jamie Foxx y Tina Fey y tiene fecha de estreno para las próximas vacaciones de invierno.

Y la buena estrella de Reznor no se limita al mundo del cine y las series. A mediados del 2019, Billboard anunció oficialmente que un remix de "Old Town Road", tema del rapero Lil Nas X, desbancó al super hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee "Despacito" en el ranking de permanencia en el puesto número uno de los charts americanos. Las diecisiete semanas que aguantó al tope de las listas esa canción que, para decirlo de una manera brutal, no tiene nada del otro mundo, pueden haber sido fruto del golpe publicitario que significó haber sumado en su reinterpretación a Billy Ray Cyrus, experimentado músico de country y papá de la popular Miley. Pero, cómo no, hay un detalle que involucra al inefable Trent: la base del hit es un sample de "34 Ghosts IV", tema del álbum Ghosts I-IV de Nine Inch Nails. Imparable...