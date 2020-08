Snoop Dogg explicó por qué excluyó a Eminem de su lista de raperos favoritos

El rapero no tuvo en cuenta a Eminem a la hora de elegir a sus 100 artistas de hip hop favoritos y ahora explicó por qué

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 11:11

Snoop Dogg y Eminem son dos de los referentes del hip hop más populares de Estados Unidos. Quizás por esa razón, cuando Snoop Dogg hizo una lista de sus 10 artistas favoritos del género sus seguidores se sorprendieron al ver que su colega no estaba. Ahora, el artista explicó la razón por la que lo excluyó.

Además de su popularidad, Eminem y Snoop Dogg compartieron mentores y productores. Por ejemplo, ambos dieron sus primeros pasos de la mano de Dr. Dre, productor de N.W.A. y muchas otras estrellas internacionales del hip hop.

En los últimos días, el intérprete de Drop it like it's hot hizo una lista de MCs y grupos de hip hop favoritos de todos los tiempos en el marco de una entrevista radial. Los conductores de The Breakfast Club de la radio Power 105.1 -oriunda de California, Estados Unidos- le preguntaron directamente por el lugar de Eminem en esa lista.

Eminem no apareció en la lista de los 10 raperos favoritos de Snoop Dogg Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Arnedo

"¡Eminem! La gran esperanza blanca. Los raperos blancos tenían cero respeto. Vamos a dejarlo claro. Ninguno", disparó Snoop Dogg en diálogo con DJ Envy y Charlemagne tha God. "Hay algunos negros de los años 80 con los que no puede competir, como Rakim, Big Daddy Kane, KRS-ONE, LL Cool J y Ice Cube como mejores raperos", agregó.

"¿Me entendés? No tengo tiempo para tonterías. Es lo que es", sumó el rapero californiano. "Porque Eminem lo hizo. Lo hizo lo mejor que pudo. Y es uno de mis compañeros de equipo. Es uno de mis hermanos. Lo hizo, pero cuando hablamos de la mier.. esta del hip-hop sin la que no puedo vivir, sí puedo vivir sin lo suyo", concluyó.

Tras la entrevista, Snoop Dogg recibió varias críticas, por lo que hizo su descargo en Instagram. "Mucho estuvieron llorando porque dejé personas fuera de mi top 10, incluso viendo mis elecciones, que acá están, para su información", escribió en una publicación en sus redes. "Observen cómo ninguno de mis compañeros están ahí. [.] Si te ofendiste, lo vas a superar. Dejé afuera a muchos top 10. Ni siquiera yo estoy en esta lista", cerró.