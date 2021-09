Sobre la casa usurpada de Alfano: habló un testigo y dijo que “estaba abandonada”

En las últimas horas, Graciela Alfano volvió a ser noticia por un escándalo judicial en torno a una propiedad. A siete años de la muerte de su madre, Matilde Casanova, se inició la sucesión legal de sus bienes y se detectó que hay una vivienda usurpada en el barrio de Flores. “No tengo idea de esa casa, y nunca estuve ahí (…) Hay cosas que desconozco, mi mamá compraba departamentos, terrenos y yo no tenía idea”, comentó la actriz ayer en el programa A la tarde, por la pantalla de América.

Si bien ella no está al frente del reclamo, son sus hijos Nicolás Ruskowski y Francisco y Gonzalo Capozzolo, quienes iniciaron la demanda, ya que Alfano decidió donarles estas propiedades en vida. “No reclamo nada porque cedí mis derechos sucesorios a mis hijos. Seguramente apareció esa propiedad y la estarán reclamando, como corresponde”, dijo.

En tanto, este jueves, el periodista Carlos Monti dio más detalles de la causa y volvió a hacer un repaso por la historia en torno a esta propiedad ubicada en la calle Artigas, en el barrio de Flores. “Esa casa fue usurpada a partir del año ‘84 por la señora Ingrid Sánchez Loreto Rebolledo, que se instaló proveniente de Chile en su carácter de refugiada. Así está presentada la demanda por prescripción adquisitiva. ¿Qué quiere decir esto? Como nadie la habitaba y estaba abandonada, la mujer se instaló, comenzó las refacciones y como no apareció nadie durante tanto tiempo entendió que esa casa pasaba a su dominio”, relató Monti en Nosotros a la mañana.

“A partir de la muerte de la madre de Alfano comienza a moverse esta causa en tribunales porque tomó la determinación de ceder en vida algunas de sus propiedades a sus hijos. Fueron y vieron que había gente viviendo. Ahora comienza el juicio contra esta familia chilena”, confirmó el periodista. Sin embargo, la novedad es que la señora Rebolledo no fue la única usurpadora de ese inmueble. “Esta mujer manifiesta que posee posesión del inmueble desde el 7 de diciembre de 1986 en forma ostensible e ininterrumpida, ahora bien la propia actora reconoce que el inmueble fue nuevamente usurpado en el año 2014. En un descuido, dejó la casa y otros ocupas se encargaron de entrar”, reveló.

A su vez, el periodista informó que en los escritos que presentó la abogada que representa a Graciela Alfano, la letrada demostró que tanto Alfano como su madre realizaron pagos pendientes al sostenimiento fiscal del inmueble y mostró algunas copias de las boletas de pago de ABL junto con el título de propiedad de la vivienda.

A las pruebas del periodista, se sumó el testimonio de Arnoldo, un vecino que vive hace más de 40 años en el barrio y conoce toda la historia. “Sí, las conozco perfectamente a estas mujeres. Es gente muy humilde, no hay conflicto. No creo que paguen alquiler, aunque desconozco”, expresó el señor desde el móvil ubicado en el lugar.

Sin embargo, este hombre no es solo un simple vecino sino que tiene un rol clave dentro de toda esta historia. Mientras mostraba una tarjeta de Humberto Capelli, el marido de la madre de Alfano, Arnaldo contó que fue el encargado de cuidar la casa durante un largo tiempo: “Yo me mudé a esta casa en el año ‘77. Esta casa estaba abandonada, no era el frente que ven ahora ni esta puerta, estaba totalmente destruida. El único valor que podía tener era el terreno, nada más. Un día aparece este señor (Capelli) y me dice que era el dueño y que le interesaba que cuidara la casa. Le dije que sí y puse una cadena con un candado y me entregó una tarjeta. Al tiempo se presenta nuevamente y me pide si podía poner un cartel de venta, que le avisara si se presentaba alguien. Un día se presenta un señor y lo llamo para decirle que había un interesado, pero jamás vino”, recordó.

“Un día veo que no está la cadena, ingreso a la propiedad y veo que había dos mujeres, madre e hija. Les pregunté qué estaban haciendo y me dijeron: ‘Nosotras acabamos de alquilar’ y me muestran un contrato que no leí, yo sabía que no era cierto. Son las mismas que están actualmente”, concluyó.

