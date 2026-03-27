Oriana Sabatini y Paulo Dybala tuvieron una cita en Roma y posaron junto a una estrella de Hollywood

A 24 días de haberse convertido en padres de Gia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala tuvieron una salida de novios en Roma. Entre los ajustes en casa por la llegada de la bebé y la recuperación del futbolista que viene de operarse la rodilla izquierda por una rotura del menisco externo, el jueves 26 de marzo se arreglaron para asistir a un importante evento: la avant premiere de El drama (The Drama), la nueva película de Robert Pattinson y Zendaya. Además de ver el film antes de su estreno mundial, pasaron por la alfombra roja y se dieron el lujo de posar al lado del famoso vampiro.

Tras presentar la película en Los Ángeles y París, el jueves Zendaya y Pattison se adueñaron de Roma. Ella lució espléndida con un Armani Privé negro con un profundo escote con piedras. Siguiendo la tendencia que establecieron con su estilista Law Roach, de “algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”, puesto que en la película interpreta a una novia, llevó una pieza que Cate Blanchett usó en los SAG Awards de 2022 y en el Festival de Venecia de 2025. Incluso hasta le prestó los aros.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Kristoffer Borgli, director y guionista de El drama, y Robert Pattinson Daniele Venturelli - WireImage

Entre los invitados a la proyección, que se realizó en el Cinema Adriano, estuvieron Paulo Dybala —estrella de la Roma— y Oriana Sabatini. Ella lució elegante y sensual con un look total black de vestido negro cubierto por un blazer, medias y un par de stilettos de charol. Al cabello lo llevó recogido en una colita baja con gel y optó por un maquillaje sutil y natural. ¿El detalle? Un collar de diamantes.

El matrimonio disfrutó de la película en el Cinema Adriano de Roma Daniele Venturelli - WireImage

El campeón del mundo optó por un estilo semiformal y canchero: camisa gris y blanca rayada, corbata marrón, campera de cuero y pantalón de vestir marrón. Posaron a pura sonrisa con Robert Pattinson y el noruego Kristoffer Borgli, que escribió y dirigió la película producida por A24.

El drama, que se estrena en la Argentina el jueves 9 de abril, gira en torno a Emma y Charlie, a una feliz pareja que está a punto de casarse, pero que, antes del gran día, se ve obligada a lidiar con las consecuencias de un impactante secreto que sale a la luz. Es la primera de las tres películas que Zendaya y Pattinson estrenan juntos este año, siendo La Odisea (The Odyssey) de Christopher Nolan y Duna 3 (Dune: Parte Three) las restantes.

El Drama con Zendaya y Robert Pattinson (Avance)

Oriana Sabatini reveló por qué eligió el nombre Gia para su primera hija: “Me obsesioné”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres primerizos el 2 de marzo, nueve días antes de la fecha estipulada. Había mucha expectativa por conocer el nombre que elegirían. Durante el embarazo, la cantante contó que tenía opciones anotadas y, aunque era un “trabajo en equipo”, tenía toda la intención de que su elección prevaleciera y, finalmente, tras una serie de negociaciones, logró su cometido.

Gia, la hija de Sabatini y Dybala, nació el 2 de marzo en Roma Instagram

Gia fue el nombre que eligieron para su hija. ¿La inspiración? Una película del mismo nombre que Angelina Jolie protagonizó en 1998, basada en la vida de la modelo Gia Carangi. “A los 16 tenía una obsesión muy grande con Angelina Jolie. De hecho, creo que ahí aprendí a usar cuchillos. ¿Viste esos cuchillos mariposa? Vivía con uno de esos en la cartera”, contó la flamante madre en Sería increíble (Olga). Desde ese momento supo que así se llamaría a su hija. “Hace un montón de tiempo que lo elegí. Igual después nunca me imaginé que iba a ser madre de una mujer, pero cuando me lo dijeron fue como: ‘Obvio que tiene que tener este nombre’”, reveló.