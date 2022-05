Crecen los rumores de romance entre Juan Gil Navarro y Sofía Gala

Nada hacía suponer que el amor los iba a poner cara a cara, pero una pieza teatral y muchas horas de ensayo compartidas habrían funcionado como un gran punto de partida para el comienzo de un camino compartido.

Según contó Maite Peñoñori en Intrusos del Espectáculo, Sofía Gala y Juan Gil Navarro, compañeros en Closer, estarían comenzando un apasionado romance. La noticia fue presentada en forma de enigmático. Luego de varias pistas -que fue soltando a lo largo del envío de América TV-, la periodista finalmente blanqueó los nombres de los protagonistas.

Junto a Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti, los actores protagonizan Closer. La obra, dirigida por Corina Fiorillo, estrenó su tercera versión teatral en la escena comercial porteña. La pieza, masivamente conocida por su adaptación cinematográfica, debutó este fin de semana en el Multiteatro.

Carolina Peleritti, Juan Gil Navarro, Sofía Gala y Gonzalo Valenzuela, los cuatro protagonistas de la nueva versión de Closer DAVID FERNANDEZ/ AFV

Según contó Peñoñori, a los actores se los vio juntos en la calle el domingo a la una y media del mediodía mientras paseaban al perro de la hija de Moria Casán, en las inmediaciones de su domicilio. Luego de acompañar a la mascota, los artistas entraron al departamento de ella, donde se refugiaron el resto del día.

Dante y Helena, los hijos de la actriz, se habrían quedado con el padre, según aseguraron en la mesa del programa de chimentos. “Estuvieron juntos ayer. Me contó una persona que los vio. Ella paseando al perro, lo pasearon juntos, entraron a la casa de ella y me contaron eso; que el romance es muy incipiente ”, detalló luego la panelista, y se mostró sorprendida por la pareja. “No me los imaginaba juntos”, agregó.

En 2018, Juan Gil Navarro se divorció de su mujer por casi 12 años, Natalia Litvack Instagram

La última pareja conocida de la laureada actriz fue el músico Ezequiel Fernández. Antes, sus parejas más importantes fueron el también músico -de la banda Babasónicos- Diego Tuñón, con quien tuvo a su primera hija, Helena, y Julián Della Paolera, con quien se casó en 2012 y juntos fueron padres de Dante.

De la vida sentimental de Juan Gil Navarro, en cambio, es poco lo que se conoce. Sin embargo, él mismo contó en alguna oportunidad que estuvo casado dos veces: durante cuatro años con Malena Toia, entre 1999 y 2003, y con Natalia Litvack, con quien pasó por el registro civil en 2006 . Luego de 12 años de matrimonio, se divorció legalmente en mayo de 2018.

Una mujer frontal

Ya sea a la hora de referirse a sus problemas con las adicciones, hablar de su historia personal u opinar sobre distintos temas, Sofía Gala Castiglione suele compartir abiertamente sus reflexiones. La última vez que su palabra trascendió a los medios fue cuando opinó sobre la vuelta a la normalidad una vez que se supere la pandemia de coronavirus.

Sofía Gala junto a su madre Moria Casán durante la reciente presentación de la película Vagancia en el BAFICI Gerardo Viercovich

A través de sus historias de Instagram, la hija de Moria Casán escribió varios comentarios sobre lo que considera que podría acontecer llegado el momento. “La mayoría de las personas no quieren estar mejor, solo quieren volver a la mierda donde se sienten más cómodos. Hagamos que esta crisis (...) sirva para algo y no volvamos para atrás. Creemos algo nuevo”, escribió filosa.

Y dio su punta de vista respecto de los tiempos actuales. “No entiendo cuando la gente dice ‘quiero volver a la normalidad’. La normalidad antes de esta pandemia era un asco , si hay algo que no quiero jamás es volver a como estábamos antes”, expresó.

A continuación, la actriz siguió con el tema aportando definiciones: “Normalidad es la cualidad o condición de normal (que se ajusta a las normas o que se halla en su estado natural). La normalidad de un comportamiento está vinculada a la conducta de un sujeto que no muestra diferencias significativas respecto de la conducta del resto de su comunidad”.