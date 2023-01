Sol Pérez desconcertó a todos con su look en el debate de Gran Hermano y desató una ola de memes

escuchar

No caben dudas de que Gran Hermano (Telefe) fue uno de los programas favoritos del público en 2022 y, en tan solo unos pocos días de 2023, dejaron en claro que seguirán a sol y a sombra lo que sucede con los participantes. No obstante, el juego no se da solo dentro de la casa, sino también afuera, con las redes, las votaciones y sobre todo con el debate.

Semana tras semana, los panelistas analizan a los “hermanitos” y dan su opinión respecto a sus alianzas, estrategias y desenvolvimiento dentro de la competencia. Entre ellos se encuentra Sol Pérez, una de las más aclamadas, no solo por sus comentarios, sino también por sus outfits. En esta oportunidad, el look que usó en el programa del martes llamó la atención de todos y desató una ola de memes.

Pérez se caracteriza por mostrarse fiel a su estilo y sorprender todas las noches con sus llamativos y osados conjuntos. Y siembre, da que hablar. Para esta semana lució un atuendo que no pasó inadvertido para los usuarios de las redes. Optó por un body negro sin mangas que complementó con unas bucaneras del mismo color. Le sumó un maquillaje a tono con los ojos como protagonistas y un peinado que le permitió tener despejada la cara. Sin embargo, fue la parte superior del outfit lo que se llevó todas las miradas.

El look de Sol Pérez para el debate de Gran Hermano (Foto: Instagram @lasobrideperez)

La prenda tenía una suerte de velo negro con cadenas doradas alrededor de la cabeza que terminaban en los brazos. Este detalle desató una gran cantidad de comentarios en Twitter donde los usuarios comenzaron a analizar a quién se parecía y, como ya es común en estos casos, los memes no tardaron en aparecer. Rápidamente, la noche del martes su nombre se volvió tendencia en la red social.

Algunos la compararon con el personaje de ALF, de la recordada serie de los 80, mientras que para otros se parecía a la protagonista de la película de terror La monja. Por su parte, hubo quienes analizaron minuciosamente su vestimenta admitieron que les hizo acordar a Lady Gaga de 2008 cuando sacó su álbum The Fame. “¿Qué se puso Sol Pérez?”, fue una de las preguntas que invadieron la red social del pajarito.

Los usuarios de Twitter compararon a Sol Pérez con ALF (Foto: Captura de Twitter)

El look de Sol Pérez desató una catarata de memes y la compararon con la protagonista de La Monja (Foto: Captura de Twitter)

Asimismo, otros usuarios de la red social del pajarito sostuvieron que era Jade, la protagonista de El Clon e incluso otros se preguntaron: “¿Qué hace Sol Pérez disfrazada de templaria?”. A su vez algunos hicieron memes de su outfit comparándola con un perro vestido con un buzo con capucha y cadenas, pero también estuvieron los que aplaudieron su elección de vestimenta. “Otro look icónico de Sol Pérez”, escribió un usuario de Twitter.

En las redes compararon a Sol Pérez con distintos personajes (Foto: Captura de Twitter)

El outfit de la modelo fue muy comentado en las redes (Foto: Captura de Twitter)

Sol Pérez lloró en el debate de Gran Hermano y los usuarios le pidieron explicaciones con divertidos memes

Sol Pérez se convirtió en una de las panelistas favoritas de Gran Hermano. Sus comentarios y sus análisis, tanto del juego como de los participantes, recibieron el visto bueno del público, quienes además están atentos a los exclusivos atuendos que usa en las galas. Pero, semanas atrás hubo una situación que desconcertó a todos. La modelo rompió en llanto delante de las cámaras y sus fanáticos pidieron explicaciones en las redes sociales.

El llanto de Sol Pérez generó una catarata de memes (Captura Twitter)

La delicada situación tuvo lugar después de que pasaron el informe de una charla entre Alexis y Thiago donde se referían a los vínculos dentro de la casa. Tras el análisis correspondiente, la conductora se quebró y las lágrimas comenzaron a invadirle el rostro, aunque ella intentó disimularlas. A través de divertidos memes, los fanáticos intentaron encontrar la respuesta ante el inesperado momento. Finalmente, y para llevar tranquilidad, Pérez contó que el llanto fue producto de una alergia.

LA NACION