Soledad Silveyra reveló su contundente postura sobre la eutanasia

Soledad Silveyra estuvo invitada a Moria es Moria (El Nueve) y allí habló de su extensa carrera, en la que tuvo la oportunidad de interpretar distintos papeles en ficciones como Rolando Rivas, taxista y Amor en custodia, hasta su paso por el Bailando, el programa que conduce Marcelo Tinelli, en donde compartió estrado con la conductora. La actriz fue consultada sobre su decisión la eutanasia y explicó que le gustaría irse cuando algo la “limite de ser feliz” y estar “plena”.

Luego de hacer un recorrido por sus trabajos en teatro y televisión, se refirió a su deseo por militar la eutanasia en algún momento, aunque aclaró que en la Argentina el tema todavía no se abordó. Todo sucedió en el último segmento del programa llamado “sobreexpuesto” donde la conductora realizó la llamada “la pregunta de la muerte”. Al escuchar esto, la invitada respondió: “Por favor, adelante yo que quiero militar por la eutanasia”.

Moria hizo un paréntesis para hablar de los dos casos de eutanasia que se confirmaron en los últimos días en Colombia de personas que no tenían una enfermedad terminal. “Ah, ¿sí? ¡Qué bueno! Pero acá todavía no tenemos esa ley”, manifestó la actriz, que no estaba enterada del tema.

La actriz habló sobre su vasta trayectoria en el teatro y la televisión Captura de TV

Segundos después, Moria se dispuso a hacerle la pregunta puntual por una declaración que hizo anteriormente sobre el suicidio asistido. “¿Es verdad que te gustaría ejercer tu eutanasia?”, le consultó. “Sí, absolutamente. Quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma”, afirmó ella sin vueltas.

En esa línea, Solita aclaró que respeta la opinión de los demás, pero tiene la suya formada al respecto. “Yo entiendo muchísimo a los que no deciden lo mismo, pero es algo que sí, que realmente quiero hacer”, indicó. Además, reconoció que hace poco habló de la muerte con sus nietos, dado que es algo que le gusta plantear cada tanto aunque a veces le resulta difícil abordarlo con sus seres queridos.

Soledad Silveyra se manifestó a favor de la eutanasia

“Nacemos para morir, familia. Yo le decía a ellos, ‘quiero que cuando yo me muera quiero haya música, que ustedes estén bien, que yo me vaya contenta”, explicó. A su vez, relató lo que le dijo su nieta de 12 años ante esto: “Vos vas a estar muerta y nosotros vamos a estar celebrando que se murió Tatita’”.

Para profundizar sobre el tema, Moria quiso saber en qué momento tomaría la decisión. “¿Vos pensás que te darías cuenta si empezás a perder tu memoria?”, le preguntó, a lo que Silveyra explicó que uno de sus primeros indicios sería al perder la autonomía de su cuerpo. “Cuando no me pueda mover, en cuanto sienta que tengo algo que me limita en la vida para ser feliz y para ser plena, prefiero irme. Sí”, finalizó.