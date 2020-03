El popular instagramer y conductor de radio Santiago Maratea publicó una serie de stories sobre la masculinidad que abrieron el debate en las redes. Crédito: Instagram: @santimaratea

"Quiero abrir una puerta, decirles algo y compartirles algunas ideas", comenzó Santiago Maratea en sus stories de Instagram . Con una mascarilla en la cara y fumando, el instagramer y conductor de radio (está al frente de Generación Perdida en Vorterix junto a Sofía Carmona), comenzó una serie de publicaciones en las que abrió un debate que se extendió por distintas redes sociales, vinculado a la masculinidad. "Me pregunto cuándo los hombres vamos a empezar a hablar de las cosas que tenemos que hablar, me lo vengo preguntando desde hace varios meses", agregó. "Me refiero a todas las cosas que nos duelen, nos oprimen y que nos molestan a los hombres".

Las stories del influencer surgieron a partir de un tema planteado por su par Paulina Cocina sobre la "masculinidad tóxica" . "Está buenísimo que lo hablen mujeres, pero tenemos que empezar a hablarlo también los varones, porque solo nosotros entendemos de qué se trata", apuntó. "Lo que mas odia el hombre es la duda y esto no me lo entendían mis amigas cuando se los decía. Lo que más odiamos es cualquier cosa que nos haga dudar sobre nuestra heterosexualidad".

En ese sentido, Maratea describió una serie de situaciones que vivieron tanto él como hombres de su círculo. "Nos apuntamos entre nosotros, por nuestros gustos", subrayó. El influencer contó que tiene amigos que mantienen relaciones sexuales con otros hombres o con mujeres trans y buscan ocultarlo o se sienten mal al respecto. "Me han llegado a contar estas cosas llorando", agregó.

"El tema con la masculinidad es que es el único privilegio que podemos fingir", aseguró. "Si soy gordo, no puedo fingir ser flaco, si soy afro no puedo fingir ser blanco, pero sí puedo fingir ser heterosexual", ejemplificó. Este miedo, opinó el instagramer , "empieza cuando sos muy chiquito y te instala una preocupación por no ser gay".

Para cerrar, el conductor hizo un llamado a los hombres: "Es necesario empezar a pensar en cómo hablamos, cómo nos vinculamos, qué contamos, qué callamos, cómo nos vestimos, todo está atravesado por el deber ser de la masculinidad, aunque lo neguemos y digamos que no, que somos así espontáneamente, todos iguales". Así, Maratea remarcó que las mujeres ya están pensando en sus propias prácticas hace mucho tiempo: "ellas lo tienen todo pensado, cada palabra, cada cosa que hacen, cada concepto". Para finalizar, el influencer invitó a sus seguidores a opinar sobre el tema y abrió un debate que se extendió también a Twitter , donde su nombre se convirtió en trend en pocos minutos.