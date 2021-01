Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Andrea Taboada por el viaje a Miami de la panelista

11 de enero de 2021 • 18:29

¿Amigas o enemigas? La relación entre Yanina Latorre y Andrea Taboada nunca fue del todo clara. Aunque a veces la buena onda está en evidencia, muchas otras los enfrentamientos son moneda corriente. Ya sea en televisión o virtualmente, los ida y vuelta entre las mujeres no pasan desapercibidos y justamente algo así sucedió este domingo en Twitter.

Todo comenzó cuando la panelista de LAM, Andrea Taboada, criticó a su compañera de trabajo por viajar a Miami con su familia y haber vacunado contra el covid-19 a su madre."¿Cuándo sale el chárter para vacunarse e Miami? Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald", escribió con ironía.

Dicho tuit generó fuertes comentarios hacia la esposa de Latorre y fue allí que la respuesta no tardó en llegar. "Ensuciar gratis es de mala compañera. ¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal?", comenzó escribiendo Yanina y continuó: "Cuando hacés cosas que no debés, creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos".

"Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito... pero no ando con tipos casados", disparó más tarde sin filtro. "Me cansé de que me ensucie gratuitamente y que se burle de mi mamá y trate mal a mi hija. Cuando uno dice pelot...deces, inventa, ataca, tuitea en base al odio y al resentimiento tiene que bancarse el vuelto. Besis, me voy al shopping", concluyó sin más.

La respuesta de Andrea Taboada

La pelea continuó con un último tuit para dar por finalizado el cruce de las panelistas. "Ahí la tienen. ¿Palabra? ¿Códigos? No entran en sus valores pero como yo los tengo no voy a hablar de algunos temas, si no después llora. Soy buena mina y tengo palabra. Feliz domingo para todos", escribió Taboada tras las acusaciones de Yanina.