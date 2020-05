Streaming: Los muertos no mueren, un Jarmusch en estado puro

Bill Murray, Chloe Sevigny y Adam Driver, parte del excepcional elenco de Los muertos no mueren, de Jim Jarmusch

Los muertos no mueren (The Dead Don't Die, Estados Unidos-Suecia/2019) Guion y dirección: Jim Jarmusch Fotografía: Frederick Elmes Música: Squiri Edición : Affonso Gonçalves Elenco : Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tom Waits, Steve Buscemi, Danny Glover, Selena Gómez, Rosie Perez, RZA, Iggy Pop y Tilda Swinton Duración : 104 minutos Calificación : apta para mayores de 13 años Disponible en: alquiler en plataformas como Cablevisión Flow, Movistar Play, Claro Video, iTunes, YouTube y Google Play Nuestra opinión: buena

Hace ya casi un año, Jim Jarmusch inauguraba la 72ª edición del Festival de Cannes con una comedia de terror que le permitió recorrer la alfombra roja con uno de esos elencos que solo un director de culto como él puede reunir. Había pasado exactamente un cuarto de siglo desde que ganara en esa muestra francesa la Cámara de Oro (el premio de descubrimiento más importante del mundo) con su ópera prima Extraños en el Paraíso (1994). Pese a sus pergaminos, Los muertos no mueren nunca llegó a estrenarse en los cines de la Argentina y ahora tiene su revancha con la alternativa del alquiler para el consumo hogareño en muy diversas plataformas. Tras incursionar en el western ( Dead Man ), en una historia de samuráis ( Ghost Dog, el camino del samurái ) y en otra de vampiros ( Solo los amantes sobreviven ), el director nacido en Akron, Ohio, hace 67 años sorprendió ahora con una comedia negra de zombies y el resultado -sin ser brillante- es más que atendible, con varios gags absurdos y observaciones punzantes.

Jarmusch se permite jugar (como lo hiciera en varios casos el gran George A. Romero, a quien homenajea aquí de manera directa, y luego Peter Jackson en films como Muertos de miedo ) con un género considerado menor, pero que permite ir de lo cinéfilo a lo político sin pedir permiso, porque en el terreno de los muertos vivientes todos los excesos y las alegorías están aceptadas. Por eso, el film tiene desde guiños cómplices para los fans del creador de Bajo el peso de la ley , Una noche en la Tierra y Flores rotas hasta -por supuesto- esas explosiones de sangre y vísceras tan propias del gore.

Los zombies en cuestión atacarán Centerville, un pequeño pueblo de 738 habitantes con un motel, una cantina y... ¡un centro de detención juvenil! La película arranca con Cliff Robertson ( Bill Murray ) y Ronnie Peterson ( Adam Driver ), dos de los tres agentes de policía del lugar (la tercera es la Mindy Morrison de Chloë Sevigny ) en un cementerio. Allí se enfrentan a Bob, el Ermita ( Tom Waits ), un homeless rebelde que funcionará como observador y narrador en off de toda esta fábula tragicómica con ese humor asordinado y absurdo que constituye el sello de Jarmusch. "Esto no puede terminar bien", le dice Ronnie a Cliff y esa línea de diálogo quedará como la clave de una película que deja un regusto amargo en medio de los chistes y del habitual desfile de figuras en el cine del director. Y no será tampoco la única referencia a la era Trump, que Jarmusch ve con evidente desánimo y perplejidad.

Las anomalías (dejan de funcionar las radios y los teléfonos, desaparecen las mascotas, tarda en oscurecer hasta que asoma la Luna llena) no solo afectan a Centerville sino -según indican los noticieros- a distintos lugares del mundo. Al parecer, la rotación de la Tierra se ha modificado y las consecuencias son imprevisibles. No le pidan al relato una explicación científica demasiado sesuda, pero lo cierto es que los zombies no tardarán en aparecer (Iggy Pop es el primero de ellos). Luego se sumarán al film desde Steve Buscemi hasta Danny Glover, pasando por Selena Gómez, Rosie Perez, RZA y la gran Tilda Swinton, con look de samurái y espada en mano cortando cabezas de muertos vivos a diestra y siniestra.

Película lúdica en su forma pero apocalíptica en su mensaje, Los muertos no mueren combina los elementos ya citados con la autoparodia (los actores hacen bromas sobre la forma trabajo del director con ellos y hay chistes ligados a la participación de Adam Driver en la saga de Star Wars). Lo autoral, lo cinéfilo y lo político mixturado en una película excéntrica, deforme y, a su manera, de a ratos, fascinante.