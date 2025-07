Brad Pitt reveló los malos hábitos alimenticios que lo acompañaron durante gran parte de su vida

A los 61 años, Brad Pitt vive uno de los momentos más plenos de su vida. Tras finalizar su escandaloso divorcio de Angelina Jolie, después de ocho años de disputa, hoy está felizmente en pareja con Inés de Ramón. Además, protagoniza uno de los grandes éxitos del cine: F1, la película (F1 The Movie), que, a casi un mes de su estreno, lleva recaudado 463 millones de dólares a nivel global, según el sitio The Numbers. En la producción interpreta a un veterano piloto de carreras que regresa a la Fórmula 1 para tener una segunda oportunidad. Esto le demandó al actor un importante entrenamiento físico para estar en forma y apto para conducir autos de carreras. Sin embargo, y aunque en varios de sus largometrajes, incluido este, sacó a relucir su entrenada figura, recientemente se sinceró sobre esto y reveló algo que pocos sabían: tuvo una época en la que solo bebía gaseosas y no consumía ninguna comida.

En una reciente entrevista con el pódcast Armchair Expert with Dax Shepard, Brad Pitt reflexionó sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera. Corría 1994 cuando, a pesar del éxito que tuvo tres años antes con Thelma y Louise (Thelma and Louis), sus últimos proyectos laborales lo llevaron a replantearse qué estaba haciendo con su carrera. “Tuve un verano rarísimo”, admitió y además reveló que a la pareja que tenía en ese momento le gustaban mucho los reptiles, por lo que terminaron por comprar 40 camaleones.

Brad Pitt admitió que llegó a tomar cuatro gaseosas por día (Foto: Armchair Expert with Dax Shepard)

En esa misma línea, el actor, que en esa época tenía 30 años, reconoció que esta fue una de las épocas menos saludables de su vida, lo cual se vio reflejado en su alimentación. “Simplemente necesitaba desconectar. Me despertaba... agarraba una pipa y me tomaba cuatro gaseosas con hielo. Nada de comida”, admitió y agregó: “Ese verano, en particular, vi el juicio de O.J. Simpson y pensé ‘¿qué hago acá?’“.

No obstante, fue lo suficientemente afortunado para recibir un salvavidas que lo sacara de ese lugar. ¿Quién fue? David Fincher y su guion de Seven: Pecados capitales (Seven), película de 1995 - disponible para ver en streaming a través de HBO Max - que Pitt coprotagonizó con Morgan Freeman y que marcó un antes y un después en su carrera.

Seven: Pecados capitales con Brad Pitt y Morgan Freeman se estrenó en 1995 Warner Bros. Pictures

“Y después leí un guion. Mi querida amiga y representante, y básicamente mi hermana Cynthia, me lo envió y me dijo: ‘Tenés que leerlo’”. Leí las primeras siete páginas, la llamé y le dije: “¿En serio? ¿Como si el típico policía viejo quiere irse, y el joven policía llega, mirando sus trofeos...? ¿Sus trofeos de fútbol americano del secundario?”, recordó Pitt. ¿Cuál fue la respuesta que recibió? Que terminara de leer el guion. Luego se reunió personalmente con el director y no tuvo dudas: “Hablaba sobre películas como nunca antes escuché hablar de cine. Volví a entrar en razón. Encontrar eso, en cierto modo, revitalizó lo que quería de esto, lo que es posible”.

En el set de Seven, Pitt comenzó una relación con Gwyneth Paltrow; se comprometieron en 1996, pero no llegaron al altar Archivo

Este proyecto no solo ayudó a Pitt a salir de ese complicado momento personal, sino también a reconectarse con el cine y a encontrar un nuevo amor: Gwyneth Paltrow. Comenzaron a salir en 1994 durante el rodaje y en dos años después se comprometieron. Eran una de las parejas favoritas de Hollywood, pero seis meses después del gran anuncio, se separaron. La diferencia de edad, él es nueve años mayor, fue un detonante. Tras la ruptura, el actor comenzó a salir con Jennifer Aniston y en el 2000 se casaron. En el libro Gwyneth: The Biography, la autora Amy Odell, reveló cuál fue la reacción de la ganadora del Oscar al enterarse de la noticia: se sintió triste y le dijo a sus amigas que su ex tenía “un pésimo gusto para las mujeres”.