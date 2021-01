Susana Giménez celebró su cumpleaños con una divertida producción de fotos en traje de baño

Susana Giménez celebró un nuevo aniversario de vida con una divertida producción de fotos. En las imágenes, se puede ver a la diva televisiva en traje de baño, tomando sol junto a su querida perra Rita. Se trata del cumpleaños número 77 de la actriz y conductora de televisión. “Hoy decidí terminar con el ‘look cuarentena’”, señaló en la publicación que compartió en sus redes sociales.

“Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero”, enumeró Susana sobre algunas decisiones de su atuendo. Dejando atrás el estilo de entre casa, la conductora posó desde su mansión en Punta del Este junto a su mascota. “¡Rita casi no me reconoce!”, bromeó. “Para la próxima prometo sumar la peluquería”.

Desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus, Susana decidió instalarse en su propiedad en Uruguay. Con todas las comodidades, la estrella de la TV pasó meses acompañada de su hermano, además de recibir la visita de su hija.

Sin revelar qué planes tiene para celebrar sus 77 años, Susana decidió mostrarse con una actitud diferente. La publicación, que recibió miles de likes y comentarios, fue festejada por otras figuras del espectáculo y los medios, como Zaira Nara, Reina Reech y Natalia Oreiro, quienes elogiaron la belleza y la elegancia de la conductora.

