En las últimas semanas, Guillermo Francella fue criticado por muchos de sus colegas y seguidores por algunas declaraciones que dio a fines de marzo, en donde mostró su apoyo al gobierno de Javier Milei. En una entrevista, el actor de renombre defendió las medidas del libertario y se mostró expectante de cara al futuro: “Yo no pierdo las esperanzas”, dijo. Ante la polémica que se armó, muchos se pregunta qué fue lo que dijo exactamente.

Qué dijo Guillermo Francella de Javier Milei

El actor Guillermo Francella apoyó las medidas del gobierno de Javier Milei Gerardo Viercovich

Las declaraciones de Guillermo Francella fueron el 27 de marzo durante el pase de Eduardo Feinmann y Jorge Lanata en Radio Mitre, con la participación de Roberto Moldavsky. Cuando Feinmann le preguntó al protagonista de El Encargado sobre qué opinaba de la situación del país, el artista contestó: “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”. Y agregó: “Lo que sí sé es que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

Luego, sin ninguna consulta de los periodistas, ahondó en su análisis. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaron, la Ley ómnibus, el DNU. Sabía que iba a haber contrastes, pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, reflexionó. Y para finalizar, dio su visión respecto al futuro: “Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”.

En este intercambio, el actor no hizo mención alguna sobre la desfinanciación del Incaa o de la situación del cine Gaumont, hechos por los cuales gran cantidad de artistas se manifestaron en contra y llamaron a “cuidar la cultura”.

Quiénes fueron los actores que criticaron a Guillermo Francella por sus dichos

La primera persona en criticar los dichos de Guillermo Francella fue Erica Rivas. Ambos fueron parte del elenco de Casados con hijos, pero quedaron en malos términos cuando la actriz no se sumó al proyecto de la obra de teatro que se llevó a cabo el año pasado en el Gran Rex. “Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor”, dijo la artista que protagonizó Relatos Salvajes durante una entrevista que le realizaron en un ciclo de una radio uruguaya.

En tanto, Nancy Duplaá apuntó contra el origen de los elogios de su colega. En diálogo con TN Show, señaló: “Hay ‘Francellas’ que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo”. Luego agregó: “Me parece que tenemos que ser todos un poco más empáticos, más compasivos con lo que decimos por esta desigualdad feroz que existe”.

Pablo Echarri, Erica Rivas, Estabn Lamothe y Nancy Duplaá son algunos de los artistas que apuntaron contra Guillermo Francella por apoyar las medidas del Gobierno

Por su parte, Pablo Echarri reflexionó que no “le extraña” la postura del comediante, pero sí cuestionó el motivo por el que habló de ello. “Sí me extraña que haya hablado en este momento, porque en el último tiempo estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre son bienvenidas las opiniones y es bienvenida la libertad para poder opinar”, dijo con un poco de ironía.

Uno de los últimos en hablar al respecto fue Esteban Lamothe, quien apuntó duramente contra el actor de El Clan en las últimas horas. “Me parece que Francella viene del arte y de la cultura y se está cag... en eso”, puntualizó, además de observar que “tendría que tener un poco más de sensibilidad”.

LA NACION