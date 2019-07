Susana Giménez reveló "escena de violencia" de parte de Carlos Monzón

La modelo y conductora conoció al boxeador, que luego sería condenado por el asesinato de Alicia Muñiz, durante el rodaje de La Mary. Fuente: Archivo

Monzón, la mini serie producida por Disney y Pampa Films y emitida por canal Space, relata la historia de vida del boxeador mediante flashbacks, a partir del momento en el que asesinó a su esposa, la modelo Alicia Muñiz, en el verano de 1988 en Mar del Plata. Aunque todavía no llegaron a emitirse los episodios que narran el romance del ídolo popular y femicida con Susana Giménez la diva ya es la palabra más buscada.

"Nosotros tuvimos una sola escena de violencia, en Nápoles, de la que no revelaré detalles", dijo Giménez. "Fue a poco de terminar la relación. Después de eso, nunca más volvió a repetirse. Yo tampoco me quedaba atrás: una vez le tiré un bolso de cocodrillo, me había salido un dineral."

Esta es la primera vez que Susana se refiere a episodios violentos de parte de Carlos, a pesar de que tanto el biógrafo Carlos Irusta, como Mirtha Legrand, habían narrado distintas anécdotas que evidenciaban la conducta de Monzón

En la misma nota, la diva recuerda que ayudó al boxeador a alfabetizarse y habla de su relación con el alcohol. "Contraté a una profesional de dicción para que le enseñase a hablar, a pronunciar las 'eses'. En casa nos sentábamos y le hacía hacer cuentas, dictados. Jugábamos a la maestra. Yo le hice leer su primer libro, la novela Tiburón", compartió la conductora. "Al retirarse, Carlos estaba al pedo todo el día. Se metía en los bares, jugaba a las cartas con amigos y chupaba".