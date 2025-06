El contratiempo que sufrió Susana Giménez en su casa de Punta del Este: “Es una emergencia total”

Si hay alguien que sabe como volverse viral, esa es Susana Giménez. La conductora no solo da que hablar por sus entrevistas televisivas o sus declaraciones públicas sobre la actualidad del país, sino también por sus publicaciones en Instagram, red social en la que acumula 3.4 millones de seguidores. Así como en 2024 causó furor al publicar un video donde se la vio pasear por los pasillos de Telefe a bordo de una valija eléctrica mientras cantaba “Don” de Miranda!, en las últimas horas compartió la “emergencia total” que vivió en su casa de Punta del Este cuando se cortó la luz.

En la casa de Punta del Este de Susana Giménez se cortó la luz y la conductora se volvió viral por el video que publicó en Instagram (Foto: Captura / Instagram @gimenezsuok)

Susana Giménez compartió tanto en su feed de Instagram como en sus historias un video que no tardó en volverse viral. Se la pudo ver sentada en el living de La Mary, su chacra ubicada en la ciudad uruguaya de Punta del Este, mientras atravesaba un corte de luz. Todas las luces estaban apagadas y el ambiente estaba iluminado con varias velas ubicadas en una mesa. “En una situación de emergencia total”, dijo, mientras la persona que grababa no pudo evitar reírse. También se pudo ver a la mujer que trabaja con ella mientras intentaba prender la chimenea, tanto para calentar la casa como para iluminarla.

A pesar del mal momento, Giménez intentó ponerle una cuota de humor. “Menos mal que había muchas velas en la casa”, señaló. “Pero no sé si nos da para bordar, tejer y leer...”, reflexionó. En menos de 24 horas el reel tuvo más de 890 mil reproducciones.

En una reciente entrevista con Intrusos (América TV) Susana Giménez confirmó que está trabajando en su próximo proyecto con los directivos de Telefe pero no reveló cuándo podría ser su fecha de regreso a la televisión adrian diaz bernini

Por otro lado, hay una gran expectativa por la posibilidad de que la conductora regrese a la televisión, después de los 12 programas que hizo en 2024 por la pantalla de Telefe. En una reciente entrevista con Intrusos (América TV) reveló que se reunió en su casa con los directivos del canal para conversar sobre su próximo proyecto. “Vamos a hacer algunas cosas. No va a ser el programa de siempre, va a haber algunas otras cosas. No lo voy a contar ahora porque, sino después me lo copian. Vamos a tener invitados, pero no me vas a sacar nada de mentira verdad”, anticipó, pero evitó dar detalles sobre cuál podría ser el horario y la frecuencia de las emisiones.