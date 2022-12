En medio de mucha emoción, Karina Iavícoli se despidió de Socios del espectáculo por Zoom: los motivos

escuchar

Hace un tiempo, la noticia de que Karina Iavicoli abandonaba el panel de Socios del espectáculo sorprendió no sólo a los televidentes del matutino sino también a sus propios compañeros. Si bien la periodista no reveló detalles de su futuro laboral, advirtió que su renuncia tiene que ver con elecciones profesionales y que el cariño seguirá intacto. Sin embargo, en los últimos días un imprevisto le impidió despedirse del ciclo como hubiera querido: la panelista y productora se contagió de covid y tuvo que recurrir al Zoom para cerrar su paso por el programa .

Hubiéramos querido hacerlo en modo presencial, ¿qué te pasó, querida?”, dijo el conductor Rodrigo Lussich mientras saludaba a su compañera del otro lado de la pantalla. “ El domingo pasado me empecé a sentir mal y me pareció raro, así que el lunes me fui a hacer un test y bueno, me tocó. Me contagié de covid. Había sido una privilegiada hasta el momento ”, contó Iavicoli un poco angustiada.

Tras recomendar que hay que cuidarse, ponerse el barbijo y darse la quinta dosis, la panelista reveló cómo está transitando este difícil momento de salud. “Acá estoy, de a poquito recuperándome. Mañana ya tengo el alta epidemiológica y a seguir cuidándose. Estoy tratando de ponerle onda porque el cuerpo acusa recibo”, indicó mientras hablaba de los síntomas que le tocó padecer: “El domingo fue un día espantoso. Tuve chuchos de frío y fiebre. La sensación es como que pesas 400 kilos, el cuerpo no te acompaña. Te duelen las pantorrillas, la espalda, la cintura; es horrible. No es una gripecita o una pavada”, advirtió.

Luego de asegurar que no sabe dónde pudo haberse contagiado, la periodista y productora contó que se aisló dentro de su propia casa. “Por suerte mi hija se había ido de viaje de egresados y volvió ayer así que bueno, con tres barbijos, un abrazo y lejos. Y mi marido, que es un santo que me asiste”, agregó.

Una despedida por Zoom

Tras ver un tape que el matutino preparó con los mejores momentos de la periodista en el programa, Iavicoli lamentó no poder estar en el piso para despedirse como corresponde. “Me hubiera gustado estar ahí sentada esta última semana de programa. Pero bueno, estas cosas no se eligen, pasó así”, reflexionó con una notable tristeza.

Inmediatamente, Rodrigo Lussich tomó la palabra y tras aclarar que “fue un año hermoso”, habló de esa amistad que lo une con su colega desde hace años. “Nos conocemos desde hace muchos años. Particularmente soy amigo de Kari desde mis inicios en la tele y la radio. Hemos compartido un montón de proyectos y siempre la quisimos en nuestros equipos. Por eso la llevamos cuando nos tocó conducir Intrusos con Adrián [Pallares] y después la quisimos tener aquí en Socios. Seguiremos laburando juntos, pero lo más importante es que seguiremos siendo amigos, que eso va más allá de cualquier tiempo y espacio de televisión”, expresó.

“Claro que sí. Para mí siempre es más importante la familia, los amigos, y el trabajo por supuesto que también lo es, pero está en segundo plano”, respondió la homenajeada y enseguida contó cómo fue su año en el ciclo. “La pasé súper bien. Te quiero un montón, sos mi amigo; tengo amigos ahí”, agregó mientras nombraba a sus compañeras y a la producción.

Respecto a los motivos por los que abandona el panel, aclaró: “ Los caminos se bifurcan porque uno toma decisiones en la vida, pero les deseo lo mejor de lo mejor. Sé que los espera un gran año, deseo que a todos se les cumplan los deseos, que la pasen súper bien en las fiestas. No son palabras hechas, sino que salen de corazón. El cariño estará siempre, es solo trabajo. Los quiero y ya nos encontraremos por ahí ”, remató emocionada.

