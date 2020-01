Susana Roccasalvo brindó detalles del origen de las históricas diferencias que mantiene hace años con Jorge Rial

La periodista de espectáculos, Susana Roccasalvo, lejos está de hacer las paces con su eterno competidor Jorge Rial. Es más, hoy lo atacó al revelar detalles del inicio de sus diferencias. Sin filtro pero cauta, la conductora de canal 9 visitó el programa de Jose María Listorti y Denise Dumas para responderle a la cara oficial de Intrusos.

Según lo que precisó, todo comenzó muchos años atrás cuando eran competencia de forma directa. Fue cuando ella tenía Rumores, el programa que realizaba junto a Carlos Monti. "El otro día, él agradeció los 20 años de Intrusos y a alguien tenía que lastimar y dañar. Yo ya soy inmune. Empezó a hablar pestes de mí", comenzó diciendo Susana, y continuó:

"Yo creo que Jorge todas las mañanas cuando se levanta le tendría que agradecer primero, antes que a América, a mí. Lo que hizo América para que yo me quedara fue terrible".

Los presentes quisieron indagar más y Roccasalvo. con tranquilidad, agregó:

"Lo que pasa es que justo fue la venta de Eurnekián a los Ávila. Monti y yo parecíamos dos huerfanitos que nadie nos daba bola. Pasaban chinos y mexicanos por los pasillos a América viendo quién compraba. Entonces lo llamó Martín Kweller a Monti y después me tuvieron que llevar a mí porque la dueña del formato y del título era yo. Nos trajeron el contrato, nos pidieron que pusiéramos el numerito que queríamos y nos vinimos para canal 9 con Endemol y ahí él entró a América".

Ante la explicación, la conductora Denise Dumas insistió en no comprender la esencia de las peleas y preguntó con precisión qué sucedía. "No sé cuál es el problema conmigo. Evidentemente, no me quiere nada, pero yo lo respeto porque es muy buen productor, periodista y conductor", aclaró.

"Yo fui su cronista, su columnista y me echó porque pensó que yo no había hecho una nota y no era así. Le hice un notón, pero hubo un teléfono descompuesto. Cuando llegué al canal Jorge me dijo 'quedate tranquila que vos ya no pertenecés al programa'. En mi vida me habían echado de un lugar", reveló con nostalgia y tristeza

"Me fui caminando por el canal y me desvanecí mal. Fue un shock terrible", recordó y dijo en tono de amenaza: "Si yo le hago un compilado de las agresiones, insultos y descalificaciones a mi persona no lo salva ni el mejor estudio de abogados penales y civiles".