Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La tensión creció en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de que Santiago del Moro confirmara la placa definitiva de nominados rumbo a la primera eliminación, que se definirá el lunes 2 de marzo. Tras las instancias de salvación, cinco participantes quedaron en la cuerda floja: Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Gabriel “Gaby” Lucero, Yanina Zilly y Solange “Sol” Abraham. Es por eso que, mientras dentro de la casa se multiplican las estrategias y especulaciones, en redes sociales ya circulan encuestas que intentan anticipar el resultado de la gala.

El periodista especializado en el reality, Fefe Bongiorno, publicó en su cuenta de X una encuesta negativa —es decir, preguntando quién querés que sea eliminado— que reunió miles de votos. Según ese relevamiento, Gabriel Lucero lidera ampliamente la intención de voto para abandonar la casa, con más del 50% en su sondeo. Detrás aparecen Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, mientras que Yanina Zilly y Sol Abraham quedarían más relegadas en esa votación.

La encuesta de Fefe Bongiorno en X (Foto: X @fedeebongiorno)

En la misma línea se expresó Gastón Trezeguet, panelista del programa y exganador del reality. En su encuesta también preguntó quién se va el lunes y los resultados fueron contundentes. Lucero volvió a posicionarse primero con el porcentaje más alto, superando el 60% en su relevamiento, lo que refuerza la idea de que sería el principal candidato a convertirse en el primer eliminado de esta edición. Muy por detrás quedaron Brian, Zilli y Sol, mientras que Emanuel registró un porcentaje bajo en esa medición puntual.

El sondeo de Gastón Trezeguet en X (Foto: Captura de pantalla de X @gastontrezeguet)

En paralelo, también circularon encuestas de voto positivo —es decir, quién querés que se quede— como la realizada por el sitio de espectáculos @MundoFamososOk . En este sondeo, Brian Sarmiento y Sol Abraham aparecen entre los más apoyados, lo que indicaría que cuentan con mayor respaldo del público para continuar en competencia. En cambio, quienes figuran con menor apoyo son Yanina Zilli, Gabriel Lucero y Emanuel Di Gioia, lo que coincide con la tendencia que marcan las encuestas negativas.

La encuesta de cara a la gala de eliminación de Gran Hermano del lunes 2 de marzo @MundoFamososOk

Si bien los sondeos en redes sociales no son oficiales y pueden variar en las horas previas a la gala, la tendencia es clara y Gabriel Lucero aparece como el principal candidato a convertirse en el primer hermanito que dejará el programa.