Tamara Pettinato se suma a Metro y Radio 10 apuesta a la política

Tamara Pettinato se sumó a Metro 95.1

Tras dejar POP radio 101.5 FM, Tamara Pettinato se suma al equipo de Un Día Perfecto junto a Cayetano, Martín Reich, Julieta Cayetina, Vicky Garabal y Dalma Maradona de lunes a viernes de 13 a 16 h. En los próximos días se terminará de confirmar cómo quedará la programación de una de las FM de Alpha Media. Se sabe que Gabriel Shultz estará por las mañanas y Nicolás Artusi por las tardes noches. También se sabe que la dupla Mariano Angarolla y Tania Wedeltoft conducirán la segunda mañana.

Radio 10 mantiene su base para 2023

Para este 2023, la AM del Grupo Indalo, como lo es Radio 10 - que cerró el 2022 como la segunda AM más escuchada durante 2022, con el 13,25% de share, debajo de Mitre AM 790 con 37,16% de share y por encima de La Red AM 910 con 12,84%- apostará en un año de elecciones al periodismo y al análisis político y judicial. Así, no tiene pensado hacer grandes cambios en sus horarios más destacados. Por lo que Gustavo Sylvestre con su Mañana Sylvestre de 6 a 10, y Jorge Rial con Arganzuela de 10 a 14 seguirán al frente de las denominadas primera y segunda mañana. Por su parte, continuará Pablo Duggan con De Vuelta, de 18 a 20; y Luciano Galende, con 20-22, de 20 a 22.

Gustavo Sylvestre seguirá con su Mañana Sylvestre de 6 a 10

Para los fines de semana, Mauro Federico llegará tras dejar DSports Radio 103.1 FM -conducía Data Clave-. Lo hará en la segunda mañana de los domingos de 10 a 12, por lo que Liliana López Foresi pasará a los sábados de 10 a 12 y Raúl Tuny Kollman a los domingos a las 19.

Mientras tanto se espera la continuidad de Paulo Kablan, Teté Coustarot, Juan Di Natale, Edith Hermida, Marcelo Pérez Fantoni, Gustavo Romero, Marcelo Etcheverry, Sergio Marino, Daniel Aprile, Darío Villarruel, Ricardo Guazzardi –con un posible cambio de horario-, Gabriela Radice y Delfina Sciannamea entre otros.

Los guionistas Maestro y Vainman con programa propio en La Once Diez

Los históricos guionistas de televisión Jorge Maestro y Sergio Vainman debutarán este sábado 21 de enero a las 23 con Nosotros y los medios en La Once Diez AM 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la producción de Daniela Peñaloza.

Jorge Maestro y Sergio Vainman debutarán este sábado 21 de enero a las 23 con Nosotros y los medios en La Once Diez AM 1110

Cabe recordar que Maestro y Vainman trabajaron juntos en los guiones de numerosos ciclos televisivos como Amigovios, Clave de sol, Como pan caliente, Hombre de mar, Gerente de familia, La banda del Golden Rocket, Los Machos, Montaña rusa y Zona de riesgo.

La propuesta del nuevo programa es una conversación con un entrevistado en el estudio vinculado al mundo de la televisión. Se presenta como “un programa tan indispensable como inútil” a cargo de Maestro y Vainman, que “no son uno, son dos hablando sin miedo de todos los medios”.