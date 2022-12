Taylor Swift hará su debut en Hollywood como directora y guionista de largometrajes

escuchar

Taylor Swift se lanzará como directora de cine con el estudio Searchlight Pictures. La multipremiada cantante y compositora escribió un guion original, que será producido por el estudio ganador del Oscar detrás de los films Nomadland y The Shape of Water. Otros detalles claves, como la trama y el casting, se mantendrán en secreto por el momento. Para la empresa resulta todo un éxito haber conseguido este proyecto de una de las músicas más importantes del mundo.

La superestrella del pop, que debutó con su álbum country homónimo en 2006, cuando apenas tenía 16 años, estuvo dirigiendo con frecuencia sus propios videos musicales desde I’m Only Me When I’m with You de 2008. Sin embargo, su All Too Well: The Short Film, de catorce minutos, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, en una versión actualizada de una canción anterior suya, y cerró la brecha entre el video musical y el cortometraje. Así, la artista ganó tres MTV Video Music Awards y provocó rumores sobre el hecho de que es elegible para la categoría de cortometraje en la temporada de premios Oscar de 2023.

La artista debutará como directora y guionista en Hollywood

“Taylor es una artista y narradora única en su generación. Es una alegría y un privilegio colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, dijeron los presidentes del estudio, David Greenbaum y Matthew Greenfield.

Swift es ganadora de once premios Grammy y la única artista femenina en ganar el álbum del año en tres ocasiones diferentes. En octubre pasado, lanzó Midnights, su décimo álbum de estudio. Durante su exitosa carrera, la artista demostró que sabe moverse sin problemas entre distintos géneros musicales: en sus discos ha incorporado pop, country, indie folk y rock alternativo. Sus álbumes incluyen 1989, Folklore y Red.

La producción de All Too Well: The Short Film se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca de 2022 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Searchlight Pictures se asoció con Swift para desarrollar una película tras el éxito del video y corto musical All Too Well. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el contenido de la misma, ni si involucrará su música de alguna manera o si la estrella tiene la intención de aparecer en la pantalla.

Taylor Swift ha dirigido con frecuencia sus propios videos musicales VALERIE MACON - AFP

La experiencia de Swift en Hollywood se extiende mucho más allá de sus esfuerzos como directora -que también incluyen dos de sus videos musicales más recientes, Bejeweled y Anti-Hero, de su exitoso álbum Midnights-. Hizo su debut actoral en un episodio de 2009 de CSI: Crime Scene Investigation, interpretando a una joven gótica que es acosada en internet y, eventualmente, asesinada. Siguió ese papel con una aparición en la comedia romántica Valentine’s Day en 2010, junto con Taylor Lautner, con quien más tarde saldría en la vida real.

Sus apariciones actorales fueron escasas durante los siguientes años, con solo participaciones dispersas en proyectos, como la película animada de Dr. Seuss, The Lorax, en 2012, la comedia New Girl en 2013 y la adaptación para adultos jóvenes de The Giver, en 2014. Luego, se tomó un descanso de aproximadamente media década y solo apareció en sus propios videos musicales y presentaciones en vivo.

Sin embargo, recientemente volvió a la pantalla interpretando a la gata Bombalurina en la adaptación de Broadway de 2019 de Cats, para la que compuso una canción original, coescrita con Andrew Lloyd Webber. Además hizo una breve aparición en Ámsterdam, de David O. Russell, que se estrenó a principios de este año y está protagonizada por Margot Robbie, Christian Bale y John David Washington.

La súperestrella del pop ha participado en diversos proyectos cinematográficos UNIVERSAL

Aunque Swift todavía está al comienzo de su carrera en lo que respecta a Hollywood, su experiencia tanto delante como detrás de la cámara en la escena musical se extiende a lo largo de una década. Y demostró tener la capacidad de manejar un cortometraje, por lo que el éxito de este próximo paso probablemente determinará si tendrá un futuro detrás de la cámara con proyectos más ambiciosos.

