Después de suspender el show de este viernes debido a las condiciones climáticas, Taylor Swift y su equipo se prepara para una nueva presentación en el estadio Monumental, ubicado en el barrio porteño de Núñez. Pero antes de la gran noche, los bailarines aprovecharon el cálido clima de este sábado y disfrutaron de un paseo por icónicos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Fueron ellos mismos quienes a través de sus respectivas cuentas de Instagram compartieron los detalles de su itinerario. Desde La Boca a San Telmo, donde disfrutaron de la famosa feria de comida y de la galería Solar de French, lugar donde los turistas se toman la típica foto debajo de los paraguas de colores.

De La Boca al Jardín Japonés: el paseo argentino de los bailarines de Taylor Swift antes de su segundo show en River (Foto: captura de Instagram)

Pero eso no fue todo, entre los puntos turísticos también estuvieron el Jardín Japonés y la famosa librería de El Ateneo.

Entre el staff de la ídola pop, se encuentra el bailarín Kameron Saunders, quien en el primer show tuvo un guiño con el público local y cobró popularidad al reemplazar la frase “like never” de “We Are Never Getting Back Together” por “ni en pedo”, un término muy utilizado por los argentinos.

“Nunca, nunca, nunca volver a estar juntos. Nunca, nunca, nunca volver a estar juntos. Ve a hablar con tus amigos. Habla con mis amigos, habla conmigo. Pero nunca, nunca, nunca, nunca volver a estar juntos”, dice la letra de la canción, perteneciente al álbum Red, que sonó en el concierto. Mientras Swift la interpretaba, le acercó el micrófono a su bailarín para que él se luciera con el modismo argentino. Al escucharlo, las fans no pudieron ocultar su sorpresa y lo ovacionaron.

Después del furor que causó, el hombre utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 211.000 seguidores, y le agradeció al público argentino. “Vi todos los comentarios y espero haberlos hecho sentido orgulloso. Estuve practicando todo el día”, escribió en Instagram.