¿Te gustó Bosque Adentro de Netflix? Entonces tenés que ver estas dos series

Para los amantes del suspenso, en general, y para los fanáticos que dejó la trama de la primera temporada de The Woods (2020), o Bosque Adentro la plataforma de streaming Netflix tiene otras dos series inspiradas en la pluma del reconocido autor de misterio Harlan Coben . Una de ellas es No hables con extraños (The Stranger, 2020). La otra es Safe (2018).

No hables con extraños (2020)

Estrenada en febrero de este año, No hables con extraños es una serie con secretos, engaños y traiciones que transcurre en un barrio de lo más pintoresco. Basada en su novela de 2015, la serie de Coben tiene un gran elenco: Richard Armitage, Siobhan Finneran, Hannah John-Kamen, Dervla Kirwan, Stephen Rea, Shaun Dooley, Jennifer Saunders.

La historia comienza tras la práctica de un hobby compartido entre padres e hijos. Después de un partido de fútbol, los jugadores escuchan al entrenador y allí Adam (Richard Armitage), padre de dos adolescentes y arquero del equipo que resultó perdedor, recibe un mensaje que lo deja atónito. Una joven extraña de piel morena y ojos claros, apenas camuflada con una gorra (Hannah John-Kamen), lo aborda ante la vista de todos le revela un secreto: el embarazo que su esposa perdió hace dos años fue fingido solo para retenerlo a su lado. De manera vertiginosa y progresiva, la vida confortable del protagonista empieza a desintegrarse.

"No hables con extraños" un policial británico basado en una novela del reconocido autor de Harlan Coben Crédito: Netflx

Además de la trama personal del personaje de Amitage, el argumento combina a una detective (Siobhan Finneran) que investiga la mutilación de una alpaca, una fiesta electrónica adolescente que termina con un joven desnudo y en coma, un policía retirado que busca evitar que lo desalojen, extorsiones y chantajes por parte de la esa extraña joven que ponen en vilo a los miembros de una comunidad tranquila del norte de Inglaterra. En ese intento de hilvanarlo todo bajo una premisa moral vinculada a la verdad y los secretos, No hables con extraños ofrece resoluciones algo forzadas, deja algunos cabos sueltos y despliega un relato que intriga.

Safe (2018)

El actor que brilló en Dexter y Six Feet Under , Michael C. Hall se pone en la piel de Tom Delaney, el protagonista de Safe . Padre de dos hijas y viudo , el personaje de Hall se desmorona cuando la mayor de ellas desaparece. Tras la desaparición se abre una investigación que pone al descubierto los secretos mejor guardados y las mentiras de los vecinos del barrio. Y también las miserias del protagonista.

"Safe", una serie que desentraña secretos dentro de otros secretos. Crédito: Netflix

Tras el funeral con el que comienza, Safe da paso a una reunión mucho más distendida en el jardín de una pintoresca casa en un barrio cerrado. Desde ese punto y a lo largo de la trama, la serie revela un sinfín de alianzas y secretos entre sus personajes. Tantos secretos que demandan la atención del espectador y lo obligan a diferenciar entre los relevantes y aquellos de carácter anecdótico.

Safe cobra un ritmo vertiginoso cuando Tom (Michael C. Hall), un prestigioso cirujano, se entera que su hija Jenny (Amy James Kelly) ha desaparecido tras haber ido a una fiesta con amigos. Además, Sophie Mason (Amanda Abbington, recordada por su papel en Sherlock ) es policía del lugar y lleva a cabo investigaciones mientras lidia con un hijo enfermo y un irresponsable marido.

Además, otro de los personajes de Safe es el de una profesora sospechada de mantener una relación incestuosa con una alumno, papel encarnado por Audrey Fleurot. Y, como cierre de su línea argumental, la serie incluye la historia de una oficial recién llegada de Londres que combina la destreza de su oficio con misterios personales que se revelarán a lo largo de la trama.